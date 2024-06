La foto de Trump que causa polémica en el país

La fotografía de Donald Trump y Fidel Castro juntos, en una valla publicitaria de Miami, genera controversia y protestas en la Florida, al comparar al exmandatario estadounidense con uno de los dictadores de América Latina.

“No a los dictadores, no a Trump» es el mensaje de la polémica valla.

Mismas que está escrita en español con letras blancas, mayúsculas en un fondo rojo.

El anunció, según la información aportada por el grupo antiTrump llamado Mad Dog PAC (PAC, por sus siglas en inglés) se instaló el pasado lunes 17 de junio.

Billboard in Spanish on a highway in Florida 🔥 pic.twitter.com/N6htvMZDJD

— Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 19, 2024