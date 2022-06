Muestran foto de actores de Netflix muertos en accidente

Raymundo Garduño Cruz y Juan González Aguilar de la serie de Netflix “El Elegido” (The Chosen One)

Revelan lo que hacían y causan conmoción entre el público Foto actores Netflix muertos . Luego que se diera a conocer que los actores Raymundo Garduño Cruz y Juan González Aguilar de la serie de Netflix “El Elegido” (The Chosen One) murieron y otros seis miembros del reparto y del equipo de producción resultaron heridos después de que la furgoneta en la que viajaban chocara cerca de Mulegé, en la península de Baja California Sur, en México, sale a la luz la última foto que se tomaron, de acuerdo al portal de noticias de The Sun. La escalofriante fotografía fue tomada tan solo unos días antes del fatal accidente y ha causado conmoción entre el público, ya que se mostró tan solo dos días antes, mientras hacían las grabaciones para la producción. La imagen la sacó Garduño durante su viaje a El Puerto de Santa Rosalía a través de su cuenta oficial de Instagram. ¿CÓMO ERA LA POSTAL? El actor subió la postal junto a otras personas mientras sonreía y otros alzaban los puños, en la foto aparecen algunos niños, cabe destacar que Raymundo apareció en el “desierto laborioso” de Baja California Sur en México. Aunque el calor era sofocante, el artista expresó que estaba lleno de “felicidad” al estar rodeado de sus “hermanos”. La noticia de su muerte causó tristeza en el mundo del espectáculo, pues era un reconocido actor. En la postal se puede ver que la jornada estuvo extenuante, sin embargo, se notaban orgullosos del trabajo que hacían. Al fondo se ve el desierto y cómo los rayos del sol caían sobre los vehículos mientras ellos se protegían con una sombra, por eso causó más la atención la foto de actores de Netflix muertos.

Foto actores Netflix muertos : PIDEN JUSTICIA Luego de que los actores bajacalifornianos Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar “Paco Mufote” perdieran la vida en un accidente automovilístico mientras trabajaban en una producción de Netflix, cibernautas exigen respuestas. En redes sociales señalaron malas prácticas laborales de la productora Redrum (Wonder Woman 1984, Godzilla: King of Monsters, Spectre 007) como una de las posibles causas.

El siniestro ocurrió mientras el crew participaba en las filmaciones del proyecto de Netflix The Chosen One. "Desde hace semanas la gente cercana a esta producción sabemos que la logística ha estado pésima. Los actores no han parado de quejarse de lo mal que se les está tratando, específicamente en el tema de transporte y logística. Locaciones en Santa Rosalía, Loreto y San Ignacio, vuelos desde La Paz y Tijuana, paneles (camionetas) viejas con llantas lisas, choferes cansados y sobreexplotados, lugares con cientos de kilómetros de por medio que deben tratarse con el respeto, conocimiento y sensatez que los que conocemos Baja California le otorgamos.

Foto actores Netflix muertos : ¿PORQUÉ SUCEDIÓ EL ACCIDENTE? "Los actores (son) transportados como ganado para ahorrarse unos cuantos pesos. Esta producción debe clausurarse inmediatamente; su productor, Stacy Perskie, y el director Everardo Gout deben ser procesados formalmente", señaló un usuario en Facebook. El percance, ocurrido el jueves en la carretera Santa Rosalía-Loreto, tuvo un saldo de dos muertos y seis lesionados, quienes viajaban en una camioneta que volcó. Hasta ayer, ni Netflix ni los mencionados hicieron declaraciones al respecto, pero los decesos fueron confirmados por fuentes oficiales, incluida la Gobernadora de Baja California. "Lamento el sensible fallecimiento de Raymundo Garduño Cruz, referente de la cultura escénica de Baja California. "Me uno al sentir de sus familiares en este momento; externo mis condolencias y fuerza en este difícil momento. En paz descanse", publicó la Gobernadora Marina del Pilar Ávila. La empresa de streaming fue señalada también por trabajar sin acuerdo con el sindicato de actores, la ANDA, responsabilizando así enteramente a Gout y a Perskie.

¿QUÉ ADVERTENCIA LANZARON? Y agregaron: "Compañeros, no está de más recordar que es trabajo de todos cuidar de la seguridad tanto de actores, crew y de los mismos choferes en cualquier producción. NO incurrir en posibles negligencias, NO pasarlas por alto y denunciarlas, en su caso. Descansen en paz nuestros compañeros", escribió el gremio en su cuenta oficial. Los medios locales informaron que el accidente ocurrió el jueves, y dijeron que la van volcó después de salirse de la carretera en una zona desértica. Al parecer, el equipo de producción había estado trabajando en ese momento en la zona cercana de Santa Rosalía. La Secretaría de Cultura de Baja California informó el viernes que Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar murieron.