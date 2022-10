A pesar de la lluvia Verstappen sale victorioso

Se registró un choque múltiple

El holandés pensó que había perdido

El piloto de Red Bull Max Verstappen ganó el domingo su segundo campeonato de Fórmula 1 tras imponerse bajo la lluvia en Suzuka, en el Gran Premio de Japón. Verstappen ha dominado la temporada y se aseguró el título con cuatro carreras aún por disputar, de acuerdo con The Associated Press.

El holandés Max Verstappen salió en primera posición bajo un fuerte aguacero, pero la carrera se detuvo después de dos vueltas por un choque múltiple. Se reanudó dos horas más tarde con 28 de las 53 vueltas completadas y Verstappen en cabeza el resto de la prueba.

Verstappen gana en Japón y Checo Pérez quiere el 1-2

El segundo puesto fue para su compañero Sergio Pérez, mientras que el piloto de Ferrari Charles Leclerc cerró el podio. Eran los únicos con opciones para arrebatar el título a Verstappen al comienzo de la carrera, quien tiene ahora una ventaja insuperable con 366 puntos. El mexicano tiene 253 y Leclerc 252.

El piloto no sabía en un principio que había ganado la temporada, al creer que la carrera abreviada no otorgaría los 25 puntos habituales. Pero poco después, la FIA, que regula la F1, concedió la puntuación completa por victoria, según reportó The Associated Press.