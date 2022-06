La inflación en Estados Unidos esta golpeando fuertemente el bolsillo de la gente

Siga 7 consejos inteligentes que cualquiera puede poner en práctica en cualquier momento

Cancela las suscripciones que no utilices, es uno de los consejos

La inflación en Estados Unidos esta golpeando fuertemente el bolsillo de los ciudadanos, pero hay muchas maneras de sortear la situación y salir a flote. Te contamos sobre 7 formas sencillas de ahorrar haciendo pequeños cambios en casa y en nuestra rutina diaria.

Durante el mes de mayo, la inflación en Estados Unidos alcanzó niveles que no se habían visto en 40 años y el Índice de Precios al Consumidor se incrementó en un 8,6% con respecto al año pasado, así que no nos queda más que ponernos creativos porque cada centavo cuenta.

7 formas sencillas de ahorrar haciendo pequeños cambios en casa

Morgan Sloss, una experta en ahorro de Buzzfeed, compartió algunos consejos inteligentes que cualquiera puede poner en práctica en cualquier momento, son sencillos, prácticos y de seguro le ayudarán a ahorrar algunos dólares de su presupuesto.

USE HASTA LA ULTIMA GOTA. El primer truco es agregar un poco de agua a la botella de jabón corporal, shampoo o acondicionador. “No agrego demasiada agua porque no quiero diluir el jabón hasta el punto de que no limpie mi cuerpo adecuadamente, pero agregar solo lo suficiente es una excelente manera de estirarlo”.