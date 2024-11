Formación de tormenta tropical en el Caribe podría llegar a EE.UU..

Meteorólogos de AccuWeather han señalado que es probable que se forme una tormenta tropical en el Caribe en los próximos días, la cual podría evolucionar hacia un huracán antes de amenazar la costa de Estados Unidos.

Desde el 21 de octubre, el Caribe ha sido monitoreado por meteorólogos de AccuWeather debido a la posibilidad de formación de tormentas.

Las proyecciones actuales apuntan a que una tormenta con nombre podría desarrollarse en los próximos cuatro días, con un potencial impacto en la costa del Golfo de EE.UU. hacia finales de la próxima semana o durante el segundo fin de semana de noviembre.

Independientemente de su desarrollo, se anticipan lluvias intensas y tormentas eléctricas en el Caribe.

Storms in the Caribbean could organize into a named system in the first days of November. https://t.co/yRxXuOOpt6 pic.twitter.com/dfpxZrir4A

— AccuWeather (@accuweather) November 1, 2024