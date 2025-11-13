Ford tiene 5.000 vacantes por falta de trabajadores calificados ¿Cuál es el motivo?
Publicado el 11/13/2025 a las 15:08
- Ford tiene 5.000 vacantes pese a salarios altos.
- La empresa advierte que faltan trabajadores calificados en EE.UU.
- Gobierno y especialistas piden reformas en educación técnica y visas laborales.
La industria automotriz enfrenta un desafío inesperado: miles de puestos técnicos sin cubrir en un momento de alta demanda.
Ford, uno de los grandes fabricantes del país, reconoce que no logra contratar mecánicos especializados a pesar de ofrecer salarios muy por encima del promedio nacional.
La situación revela una carencia profunda de capacitación técnica y reabre el debate sobre la preparación de la fuerza laboral, los programas vocacionales y el papel de la inmigración en empleos altamente especializados.
Ford tiene 5.000 vacantes: el origen del déficit laboral
Jim Farley, director ejecutivo de Ford, advirtió que la compañía mantiene más de cinco mil vacantes que no logra cubrir, según Fortune.
Para los puestos de mecánica especializada, el salario puede llegar hasta los $120,000 anuales, casi el doble de lo que gana un trabajador promedio en EE.UU.
Aun así, la empresa no encuentra suficientes candidatos.
- Según Farley, la brecha responde a una escasez nacional de trabajadores calificados en empleos esenciales como transporte, manufactura, servicios de emergencia, electricidad, construcción y oficios técnicos.
En total, más de un millón de puestos manuales permanecen abiertos.
Qué dicen las autoridades sobre la crisis de trabajadores calificados
En entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que el país carece de personas con “ciertos talentos” para cubrir trabajos avanzados.
Aseguró que no basta con contratar a personas desempleadas sin habilidades específicas, especialmente en industrias complejas como la manufactura de misiles o tecnología avanzada.
Fox: «The H1B Visa… If you want to raise wages for Americans, you can’t flood the country with thousands of foreign workers.»
Trump: «You also do have to bring in talent.»
Fox: «We have plenty of talented people here.»
Trump: «No you don’t. You don’t have certain talents.» pic.twitter.com/HEZUB1sFrr
— TheBlaze (@theblaze) November 12, 2025
Trump defendió el uso de visas H1-B para atraer trabajadores calificados del extranjero, argumentando que algunas tareas requieren experiencia que no se puede improvisar.
Como ejemplo, mencionó la redada del ICE en una fábrica de Hyundai en Georgia, donde se deportó a contratistas surcoreanos expertos en fabricar baterías, una labor que calificó como “muy complicada” y de alto riesgo.
El presidente también mencionó que otros sectores, como la agricultura, sufren una escasez similar. Por ello propuso un “pase temporal” para trabajadores agrícolas inmigrantes ante la falta de mano de obra local.
Educación técnica insuficiente y falta de programas vocacionales
Farley alertó que gran parte del problema se origina en la falta de inversión educativa.
- Explicó que aprender a desmontar un motor diésel de una camioneta Super Duty lleva al menos cinco años, pero los jóvenes no cuentan con una red sólida de escuelas técnicas que los prepare.
A su juicio, Estados Unidos abandonó la formación profesional que permitió a generaciones anteriores acceder a empleos bien pagados y construir una vida de clase media.
La falta de escuelas vocacionales deja a miles de jóvenes sin herramientas para ingresar a carreras técnicas con alta demanda.
Impacto en la comunidad latina
Para los latinos, este panorama tiene dos implicaciones:
- Una oportunidad: los salarios en oficios técnicos pueden impulsar movilidad social si existe acceso a capacitación.
- Una barrera estructural: los hispanos suelen carecer de acceso a programas especializados, lo que limita oportunidades laborales en sectores donde existen miles de plazas vacantes.
La ausencia de formación asequible afecta de manera particular a comunidades con menos recursos o limitaciones de idioma.
Qué sigue
Ford presiona para ampliar programas vocacionales, alianzas con escuelas y certificaciones técnicas accesibles.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca evalúa ajustes en visas y medidas migratorias que permitan cubrir puestos clave mientras se fortalece la capacitación interna.
El desafío será equilibrar la necesidad inmediata de talento con una estrategia educativa sostenible.