Ford tiene 5.000 vacantes por falta de trabajadores calificados ¿Cuál es el motivo?

Ford tiene 5.000 vacantes pese a salarios altos.

La empresa advierte que faltan trabajadores calificados en EE.UU.

Gobierno y especialistas piden reformas en educación técnica y visas laborales.

La industria automotriz enfrenta un desafío inesperado: miles de puestos técnicos sin cubrir en un momento de alta demanda.

Ford, uno de los grandes fabricantes del país, reconoce que no logra contratar mecánicos especializados a pesar de ofrecer salarios muy por encima del promedio nacional.

La situación revela una carencia profunda de capacitación técnica y reabre el debate sobre la preparación de la fuerza laboral, los programas vocacionales y el papel de la inmigración en empleos altamente especializados.

Ford tiene 5.000 vacantes: el origen del déficit laboral

Jim Farley, director ejecutivo de Ford, advirtió que la compañía mantiene más de cinco mil vacantes que no logra cubrir, según Fortune.

Para los puestos de mecánica especializada, el salario puede llegar hasta los $120,000 anuales, casi el doble de lo que gana un trabajador promedio en EE.UU.

Aun así, la empresa no encuentra suficientes candidatos.

Según Farley, la brecha responde a una escasez nacional de trabajadores calificados en empleos esenciales como transporte, manufactura, servicios de emergencia, electricidad, construcción y oficios técnicos.

En total, más de un millón de puestos manuales permanecen abiertos.