Ford llama a revisión más de 272,000 vehículos por fallo en baterías

Ford Motor Company ha anunciado una importante llamada a revisión que afecta a 272,817 vehículos en Estados Unidos.

La decisión fue tomada tras detectar un grave problema con las baterías de 12 voltios instaladas en ciertos modelos, que pueden sufrir una degradación repentina y ocasionar la pérdida total de electricidad.

Esto podría provocar la parada inesperada del automóvil en pleno funcionamiento, aumentando significativamente el riesgo de accidentes.

Según documentos publicados este jueves por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el defecto afecta a los modelos Bronco Sport de los años 2021-2023 y Maverick 2022-2023.

