Esta no sería la primer empresa que hace un llamado al presentar fallas en las air bags, esto después de que una compañía de Tennessee se enfila hacia una batalla legal con los reguladores federales de seguridad automotriz después de que rechazara una petición para retirar millones de infladores de bolsas de aire potencialmente peligrosos.

Recientemente se reportó un recall urgente sobre vehículos elaborados por Ford.

Ford retira 310.000 camiones por defecto en bolsa de aire

De manera reciente la agencia de The Associated Press detalló que la empresa automotriz de Ford está retirando del mercado a más de 310.000 camiones en Estados Unidos debido a que la bolsa de aire del lado del conductor podría no inflarse en caso de un choque y provocar severas lesiones en el conductor y el copiloto.

El retiro afecta a ciertos camiones modelos Super Duty F-250, F-350, F-450 y F-550, del año 2016. El problema es que podría acumularse polvo en un cable dentro del volante, interrumpiendo la conexión eléctrica, indicó la compañía según AP.