Ford retira del mercado de EEUU más de 238, 000 SUV Explorer

Los modelos afectados por este problema se encuentran en el rango de 2020 a 2022, informó la agencia de The Associated Press.

Esto en respuesta a dos denuncias de reparaciones que no funcionaron después de retiros previos realizados durante este año y el pasado.

Debido a un problema con un perno del eje trasero que puede fallar, según señala la agencia de noticas The Associated Press.

Para solucionar este problema, los concesionarios de Ford reemplazarán un cojinete y el perno del eje trasero, según The Associated Press.

Según la agencia, la compañía afirma que no tiene conocimiento de ningún choque o lesiones relacionados con este problema.

La empresa también recibió pocos reportes de que los vehículos se movieran estando estacionados, informó The Associated Press.

The Associated Press indicó que los propietarios de los vehículos afectados serán notificados por carta a partir del 6 de noviembre.

Esta no sería la primera vez en que Ford realiza un retiro de sus vehículos en el mercado después de presentar fallas.

Recall de SUV Explorer modelos de 2020-2022

Sin embargo, la NHTSA señaló en sus documentos que esta medida no abordó la falla del perno del eje, detalló la agencia ya citada.

Este nuevo retiro busca abordar adecuadamente el problema para garantizar la seguridad de los propietarios de estos SUV Explorer.

Asegurando de esta manera que los vehículos sean seguros y confiables en la carretera para salvaguardar la vida de los conductores que adquirieron los modelos.

Hasta el momento no se han reportado fuertes accidentes ni propietarios que hayan resultado lesionados, informó The Associated Press.