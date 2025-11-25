Ford retira más de 20.000 camionetas por riesgo de incendio en la batería

Ford retira más de 20.000 camionetas híbridas por riesgo de incendio.

El defecto en la batería puede causar pérdida de potencia.

Los propietarios recibirán indicaciones y avisos en 2025.

Ford retira más de 20.000 camionetas híbridas modelo Ford Escape y Lincoln Corsair fabricadas entre 2020 y 2024.

Según la NHTSA, un defecto en las celdas de alto voltaje de la batería puede causar cortocircuitos, pérdida de potencia y riesgo de incendio.

Aunque una solución previa actualizó el software de control, nueva información indica que no detecta todas las anomalías.

Retiro de vehículos Ford: modelos afectados

El retiro incluye 20.558 unidades afectadas por fallas en la batería de alto voltaje que pueden provocar cortocircuitos internos.

Este problema no solo incrementa el riesgo de incendio sino que también puede causar pérdida repentina de potencia en carretera.

Los modelos afectados ya habían sido llamados a revisión bajo el número 24V954, pero la solución no resultó suficiente.

La compañía recomienda usar únicamente el modo Auto EV y limitar la carga máxima hasta que la reparación definitiva esté disponible.

Se enviarán cartas provisionales a los propietarios el 1 de diciembre de 2025.