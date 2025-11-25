Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Dinero » Ford retira más de 20.000 camionetas por riesgo de incendio en la batería

Ford retira más de 20.000 camionetas por riesgo de incendio en la batería

Según la NHTSA, Ford retira más de 20.000 camionetas debido a problemas en la batería que afectan la potencia y requieren revisión inmediata.
Por 
2025-11-25T15:58:35+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 11/25/2025 a las 10:58

  • Ford retira más de 20.000 camionetas híbridas por riesgo de incendio.
  • El defecto en la batería puede causar pérdida de potencia.
  • Los propietarios recibirán indicaciones y avisos en 2025.

Ford retira más de 20.000 camionetas híbridas modelo Ford Escape y Lincoln Corsair fabricadas entre 2020 y 2024.

Según la NHTSA, un defecto en las celdas de alto voltaje de la batería puede causar cortocircuitos, pérdida de potencia y riesgo de incendio.

Aunque una solución previa actualizó el software de control, nueva información indica que no detecta todas las anomalías.

Retiro de vehículos Ford: modelos afectados

El retiro incluye 20.558 unidades afectadas por fallas en la batería de alto voltaje que pueden provocar cortocircuitos internos.

  • Este problema no solo incrementa el riesgo de incendio sino que también puede causar pérdida repentina de potencia en carretera.
  • Los modelos afectados ya habían sido llamados a revisión bajo el número 24V954, pero la solución no resultó suficiente.

La compañía recomienda usar únicamente el modo Auto EV y limitar la carga máxima hasta que la reparación definitiva esté disponible.

Se enviarán cartas provisionales a los propietarios el 1 de diciembre de 2025.

Fallas en la batería: riesgos y advertencias

El software actualizado en el retiro previo debía detectar anomalías y detener la carga, pero la NHTSA señala que esa corrección no funciona en todos los casos.

Por ello, el retiro recibe ahora la identificación 25SC4.

  • Los números VIN podrán buscarse en NHTSA.gov desde el 18 de noviembre de 2025.

Impacto en la comunidad latina

Para muchos trabajadores latinos que dependen del auto para transportarse o trabajar, un retiro de esta magnitud genera inquietud.

  • Un vehículo que pierde potencia de forma inesperada puede afectar tanto la seguridad como las rutinas laborales.

Además, las limitaciones temporales en la carga y uso del modo eléctrico podrían aumentar gastos de combustible.

Qué sigue

Ford continúa desarrollando una solución definitiva y mantendrá informados a los propietarios mediante notificaciones oficiales.

Hasta entonces, se recomienda seguir todas las instrucciones de seguridad para reducir riesgos y revisar periódicamente la información publicada por la NHTSA.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Amazon invertirá en EE.UU.

Amazon invertirá 50.000 millones de dólares y creará 1.100 empleos en 2026
Precios de gasolina más bajos

Precios de gasolina son los más bajos para el Día de Acción de Gracias desde la pandemia
Crédito o débito en Black Friday

Crédito o débito: qué te conviene usar este Black Friday en Walmart
el tipo de cambio en mx

Cómo está el tipo de cambio en México, Colombia y RD hoy
aumento de facturas de energía

Aumentan servicios públicos en invierno y afectan el bolsillo de familias latinas