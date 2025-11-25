Ford retira más de 20.000 camionetas por riesgo de incendio en la batería
- Ford retira más de 20.000 camionetas híbridas por riesgo de incendio.
- El defecto en la batería puede causar pérdida de potencia.
- Los propietarios recibirán indicaciones y avisos en 2025.
Ford retira más de 20.000 camionetas híbridas modelo Ford Escape y Lincoln Corsair fabricadas entre 2020 y 2024.
Según la NHTSA, un defecto en las celdas de alto voltaje de la batería puede causar cortocircuitos, pérdida de potencia y riesgo de incendio.
Aunque una solución previa actualizó el software de control, nueva información indica que no detecta todas las anomalías.
Retiro de vehículos Ford: modelos afectados
El retiro incluye 20.558 unidades afectadas por fallas en la batería de alto voltaje que pueden provocar cortocircuitos internos.
- Este problema no solo incrementa el riesgo de incendio sino que también puede causar pérdida repentina de potencia en carretera.
- Los modelos afectados ya habían sido llamados a revisión bajo el número 24V954, pero la solución no resultó suficiente.
La compañía recomienda usar únicamente el modo Auto EV y limitar la carga máxima hasta que la reparación definitiva esté disponible.
Se enviarán cartas provisionales a los propietarios el 1 de diciembre de 2025.
Fallas en la batería: riesgos y advertencias
El software actualizado en el retiro previo debía detectar anomalías y detener la carga, pero la NHTSA señala que esa corrección no funciona en todos los casos.
Por ello, el retiro recibe ahora la identificación 25SC4.
- Los números VIN podrán buscarse en NHTSA.gov desde el 18 de noviembre de 2025.
Impacto en la comunidad latina
Para muchos trabajadores latinos que dependen del auto para transportarse o trabajar, un retiro de esta magnitud genera inquietud.
- Un vehículo que pierde potencia de forma inesperada puede afectar tanto la seguridad como las rutinas laborales.
Además, las limitaciones temporales en la carga y uso del modo eléctrico podrían aumentar gastos de combustible.
Qué sigue
Ford continúa desarrollando una solución definitiva y mantendrá informados a los propietarios mediante notificaciones oficiales.
Hasta entonces, se recomienda seguir todas las instrucciones de seguridad para reducir riesgos y revisar periódicamente la información publicada por la NHTSA.