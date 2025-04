Ford anuncia retiro por fallas en frenos y motor.

La empresa automotriz Ford Motor Company anunció el retiro de más de 148,000 vehículos en el mercado estadounidense.

Esto debido a dos problemas mecánicos distintos que podrían comprometer la seguridad de los conductores.

Así lo informó este jueves la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

BREAKING:

FORD $F to physically recall more then 148,000 F-150 trucks due to leaking break lines that can result in catastrophic break failure!

(But no one cares because it’s not a Tesla over the air SOFTWARE update.) 🤪😜😝 🤦‍♂️ @elonmusk @mayemusk @WholeMarsBlog… pic.twitter.com/jD4UBRZwjW

— ĐOGEARMY GENERAL (@TheTeslaBull) April 17, 2025