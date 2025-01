El influencer ‘Fofo’ Márquez es declarado culpable de tentativa de feminicidio

Declaraciones del influencer Fofo Márquez

«Es lo que esperábamos todos», fueron las declaraciones de Edith «N» víctima del #FofoMarquez, tras haber declarado al influencer CULPABLE por el delito de #feminicidio en grado de tentativa. 📹 @FernandoCruzFr7 pic.twitter.com/DAtXpGc6gW — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) January 25, 2025

Por su parte, el youtuber Fofo Márquez expresó su arrepentimiento y pidió clemencia al juez:

“Reaccioné de la manera más equivocada (…) Le pido que no me destruya la vida. Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”.

También argumentó que el incidente fue provocado por la víctima, quien, según él, golpeó su vehículo y lo insultó.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron suficientes para convencer al tribunal.