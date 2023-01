“En una entrevista en el aeropuerto que no se si lo publicaron, yo dije: “Tengo que agradecer a mis retractores que de tanto en tanto me recuerden, soy una personalidad ‘muy rentable’, porque nada más necesitan publicidad y necesitan hablar mal de mí. Luego, también les dije: ‘Miren, si quieren hablar mal de mi, y supieran lo que yo pienso de ellos, hablarían peor'”, declaró la actriz mexicana. Archivado como: Florinda Meza niega romance con Carlos Villagrán

Y es que no solamente fue que Florinda negara su ‘relación’ con ‘Kiko’, si no que también, mientras que la conversación seguía fluyendo con la periodista Adela Micha, aseguró que tenía malas actitudes Villagrán durante el set de grabación del programa.

Florinda Meza niega romance con Carlos Villagrán: ‘Kiko’, a diferencia de Florinda, ha confirmado que el romance sucedió

Y es que a diferencia de la actriz que protagonizó a Doña Florinda, esta no ha sido la única que vez que se le ha cuestionado acerca de éste tema, sin embargo, siempre ha negado rotundamente que esto haya existido entre ella y Carlos Villagrán.

Fue para el programa argentino Quédate, que Villagrán confirmó que esto existió: "No fue una cosa así, escandalosamente de que anduvimos juntos y eso, es más, te digo, casi no me gusta decirlo porque la gente me lo toma a mal, pero en este caso fue así: yo no anduve con Florinda, Florinda anduvo conmigo", aseguró.

