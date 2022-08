“Hoy era su cumpleaños, me dijo su mamá. Acababa de hablar con su madre en la mañana. Se había quejado de que no podía abrir las ventanas del departamento”, declaró Shadie Perkaj al medio Albania Daily News. La esposa del encargado del edificio, también señaló que Belliu en días pasados estaba “de mal humor”, mientras que Ornela se encontraba “tranquila”.

Florind Belliu últimos mensajes: ¿Habían estado discutiendo?

Los vecinos y personas que se encontraban cerca del área, rindieron declaraciones al medio de comunicación y declararon que el actor y su esposa parecía que habían estado discutiendo un día antes de que ocurriera la tragedia. En las declaraciones de un trabajador de construcción que convive con los vecinos de ese edificio, señaló que los había visto un día antes y creyó ver al actor en mal estado.

“Veo que sus ojos están muy abiertos, como si estuviera enojado, y no me respondió, simplemente jaló a su esposa y siguió adelante. Y eso fue todo”, declaró Harold Johnson al medio Albania Daily News. “El hombre quería que cortara los protectores de las ventanas del apartamento [antes de mudarse al edificio] y le digo: ‘Tienes hijos, no puedo hacer eso’ y se enoja, dijo ‘Okay'”. Archivado como: Florind Belliu últimos mensajes