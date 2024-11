Florida en alerta por la Tormenta Tropical Sara.

La tormenta tropical, que actualmente avanza lentamente cerca de América Central, podría reintensificarse en el Golfo de México y amenazar a Florida con lluvias torrenciales, marejadas y vientos dañinos.

La Tormenta Tropical Sara, que se formó el jueves por la tarde a partir de la Depresión Tropical 19, está causando preocupación en el sureste de Estados Unidos.

Esto porque podría acercarse a la costa de Florida a medida que avanza hacia el Golfo de México.

Con vientos máximos de 72 km/h (45 mph) y moviéndose a una velocidad muy baja de 6 km/h (4 mph), la tormenta se encuentra cerca de la costa norte de Honduras, en América Central.

