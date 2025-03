Florida ejecutará a reo condenado por asesinato de periodista.

El estado de Florida ha programado para abril la ejecución de Michael Tanzi, condenado por el secuestro y asesinato de Janet Acosta, empleada del diario Miami Herald.

La orden fue firmada por el gobernador Ron DeSantis, marcando la tercera ejecución en el estado en lo que va del año.

Tanzi, de 48 años, atacó y violó a Acosta en abril de 2000 mientras ella se encontraba en el descanso de su almuerzo dentro de su camioneta en un parque de Miami.

Posteriormente, la llevó a los Cayos de Florida, donde la asesinó. En 2003, un jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado, secuestro y robo a mano armada, recomendando por unanimidad la pena de muerte.

