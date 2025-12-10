Florida rompe su propio récord de ejecuciones en un solo año

Florida rompe récord anual

Geralds aumenta cifra estatal

Cambios legales impulsan ejecuciones

Segun informa la agencia EFE, Florida alcanzó dieciocho ejecuciones en 2025 tras aplicar la pena capital a Mark Allen Geralds, consolidando un récord histórico no visto desde 1976 en el estado.

La ejecución ocurrió en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, donde Geralds recibió la condena por el asesinato cometido en 1989 contra Tressa Pettibone durante un robo violento.

La víctima fue hallada apuñalada y golpeada en su cocina, un crimen que llevó a los fiscales a solicitar la pena máxima ante la gravedad del ataque.

Florida no superaba ocho ejecuciones anuales desde 2014, por lo que este año evidencia un incremento significativo en la aplicación de la pena de muerte estatal.

El repunte nacional de ejecuciones en 2025

Hasta ahora, Estados Unidos ha registrado cuarenta y cinco ejecuciones, una cifra que supera años recientes y revela un repunte notable en el uso de la pena capital.

Florida lidera ampliamente este conteo, seguida por Texas y Alabama, que registran cinco ejecuciones cada uno, mientras Carolina del Sur contabiliza cuatro durante el mismo periodo.

Los datos del Death Penalty Information Center muestran una tendencia ascendente en múltiples estados, lo que refleja diferencias regionales en políticas judiciales y prácticas penitenciarias.

Aunque varios estados han reducido o detenido las ejecuciones, otros mantienen calendarios activos que elevan las cifras nacionales y reabren debates sobre la pena capital vigente.