Florida rompe su propio récord de ejecuciones en un solo año
Publicado el 12/09/2025 a las 19:42
Segun informa la agencia EFE, Florida alcanzó dieciocho ejecuciones en 2025 tras aplicar la pena capital a Mark Allen Geralds, consolidando un récord histórico no visto desde 1976 en el estado.
La ejecución ocurrió en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, donde Geralds recibió la condena por el asesinato cometido en 1989 contra Tressa Pettibone durante un robo violento.
La víctima fue hallada apuñalada y golpeada en su cocina, un crimen que llevó a los fiscales a solicitar la pena máxima ante la gravedad del ataque.
Florida no superaba ocho ejecuciones anuales desde 2014, por lo que este año evidencia un incremento significativo en la aplicación de la pena de muerte estatal.
El repunte nacional de ejecuciones en 2025
Hasta ahora, Estados Unidos ha registrado cuarenta y cinco ejecuciones, una cifra que supera años recientes y revela un repunte notable en el uso de la pena capital.
Florida lidera ampliamente este conteo, seguida por Texas y Alabama, que registran cinco ejecuciones cada uno, mientras Carolina del Sur contabiliza cuatro durante el mismo periodo.
Los datos del Death Penalty Information Center muestran una tendencia ascendente en múltiples estados, lo que refleja diferencias regionales en políticas judiciales y prácticas penitenciarias.
Aunque varios estados han reducido o detenido las ejecuciones, otros mantienen calendarios activos que elevan las cifras nacionales y reabren debates sobre la pena capital vigente.
Reformas legales que facilitan condenas de muerte
Florida aprobó en 2023 una ley que eliminó la necesidad de unanimidad del jurado para recomendar la pena capital, alineándose únicamente con el estado de Alabama.
Actualmente se requieren únicamente ocho votos de doce para recomendar una condena a muerte, convirtiendo a Florida en la jurisdicción con el umbral más bajo en todo el país.
Este cambio legal ha permitido acelerar procesos judiciales y aumentar el número de sentencias capitales, lo que influye directamente en el incremento de ejecuciones observado este año.
Las autoridades estatales defienden la modificación legislativa como una herramienta para sancionar crímenes graves, mientras críticos señalan riesgos sobre errores judiciales en decisiones no unánimes.
Florida ejecuciones 2025 y calendario pendiente
El estado tiene programada otra ejecución para el 18 de diciembre, correspondiente a Frank Athen Walls, asesino serial y violador condenado por crímenes cometidos en Florida.
De concretarse dicha ejecución, Florida cerraría el año con diecinueve penas capitales aplicadas, superando aún más su propio récord anual establecido con el caso Geralds.
El sistema penitenciario estatal mantiene un ritmo intensificado de ejecuciones que no se observaba en décadas, reflejando decisiones políticas y judiciales recientes dentro del estado.
Los próximos meses consolidarán la posición de Florida como líder nacional en ejecuciones durante 2025, resaltando el impacto directo de cambios legales en esta tendencia estatal.