La conductora de Televisa difundió agresión por policías

A través de redes sociales compartió fuerte video de los golpes que recibió

Florencia Alduncin, señaló que teme por su vida ¡TEME MÁS REPRESALIAS EN SU CONTRA! La conductora de Televisa, Florencia Alduncin, dio a conocer por medio de un video el brutal ataque que recibió por parte de elementos de la policía de Querétaro, México, después de sufrir un accidente de tránsito. De acuerdo con la presentadora, la atacaron alrededor de ocho elementos de policía. El clip que se hizo popular por parte de las redes sociales, Florencia destacó que en el peritaje se contabilizaron más de 42 heridas en su cuerpo y está acusando a las autoridades de producir dichos daños. Tras darse a conocer la noticia, figuras públicas, influencers y organizaciones, ofrecieron su apoyo y sentenciaron la agresión policiaca. POLICÍA AGREDE DE FORMA VIOLENTA A CONDUCTORA Florencia Alduncin, compartió en redes sociales la agresión que recibió por parte de las autoridades mexicanas tras un incidente automovilístico. De acuerdo con el clip que compartió en redes sociales, el problema se derivó después de un choque de tránsito donde el auto que le pegó escapó y ella, al creer que su aseguradora estaba haciéndose responsable, decidió marcharse. “Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Florencia Alduncin. Vivo en Querétaro y el día de ayer, 10 de mayo, yo venía manejando porque tenía que ir corriendo a ver a mi mamá y llegar del trabajo. Tengo fotos en las cuales venía en carril central y una chava, se cruza y me choca, yo me paro y le digo: ‘¿Qué onda?’, ella me dice: ‘no tengo seguro’. Y bueno, yo le llamo a mi seguro”, detalló la modelo.

¿Cómo comenzó el incidente? Ella, narró que al momento de pedirle llegar a un acuerdo y que fueran a arreglar los problemas de manera externa debido a que la otra conductora no tenía un seguro, se burló de ella y por ello, la ‘zangoloteo’. La mujer decidió darse a la fuga del incidente y la conductora, al darse cuenta de que su seguro estaba en el lugar de los hechos, decidió retirarse. “La vieja se empezó a reír, se subió a su coche y me tomó de a loca, yo tenía prisa. Sí, cometí un error, metí la mano y se la zangoloteo. Me molestó mucho la actitud de ella. (…) Y bueno, el caso es que ella se dio a la fuga, también tengo las placas, nunca me pagó, por lo tanto, mi aseguradora estaba allí. Cuando tu seguro está allí, pues tú te puedes retirar porque la aseguradora se hace cargo de todo, cosa que mi aseguradora no hizo”, relató la conductora.

¿Un ataque planeado? En el video, declaró que al marcharse del sitio pasaron cinco minutos cuando ocho patrullas la detuvieron. En su mayoría, eran hombres quienes la sacaron de su automóvil, agrediéndola físicamente y provocándole fuertes heridas. Ella, fue detenida por las autoridades y en ese momento te rompieron la ropa y la toquetearon. En las imágenes, presentó como quedó su ropa y su cuerpo marchado. “Hombres, se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron y me pegaron. Traigo la misma ropa con la que dormí en la cárcel, porque quiero que vean que me la rompieron. En la patrulla empezaron a manosearme, no hubo como tal un abuso sexual de penetración, pero sí hubo un abuso donde me tocaron”, destacó Florencia.

“Temo por mi vida” Florencia destacó que debido a los golpes que recibió terminó desmayándose. Una de las oficiales que estaba en el sitio, terminó golpeándole la boca y por ello, trae fuertes moretones en varias áreas de su cuerpo. Ella, destacó que en todo el trayecto hacia el ministerio público le iban pegando y cuando llegó al lugar, no le dejaron hablar. Por ello, la conductora teme por su vida. “Me pegaron, me desmayé y una de ellas me pegó en los labios. Tengo lesiones por todos lados, el peritaje salió de 43 lesiones. Durante todo el trayecto ellos me iban pegando, dormí en el suelo, en unos separos, nunca me dejaron hacer una llamada, dormí 24 horas, y la verdad es que tengo miedo y temo por mi vida”, declaró la conductora en el video. Archivado como: Florencia Alduncin ataque policías

Florencia Alduncin ataque policías: “Hago responsable al gobierno” En el video, destacó que tiene alrededor de 43 heridas y por ello, hace responsable a la policía y gobierno de Querétaro. De acuerdo con los hechos, señalaron que en las leyes la policía no puede tocarte, ni bajarte del automóvil. Las imágenes muestran a la conductora y modelo con fuertes heridas e inclusive, una cortada que fue producida por una navaja. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ Y AQUÍ “Las leyes dicen que un policía no puede tocarte, no te puede bajar del coche y un policía no te puede pegar. Tengo 43 heridas, a partir de ahorita hago responsable al gobierno y a toda la policía”, destacó la conductora en su video. Poco después, recibió apoyo de varias figuras públicas y seguidores, quienes no dudaron en compartir el video. La policía respondió a las acusaciones declarando que se harían responsables.

Florencia Alduncin ataque policías: ¿Qué dijo la policía? A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro informó que se encuentran buscando a la mujer que resultó lesionada por los hechos de un incidente vehicular. En el escrito, destacaron que desean poder tener un acercamiento con la afectada y ofrecer una denuncia formal por los sucesos. Archivado como: Florencia Alduncin ataque policías “El personal del municipio de Querétaro realiza la búsqueda para brindarle atención y acompañamiento para que presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y el Órgano Interno de Control”, destacó el documento que presentaron en redes sociales. Al momento, se conoce que la conductora ya se presentó con las autoridades para hacer la denuncia correspondiente.

