Flick abre la puerta a Messi y reaviva el debate en Barcelona

Barcelona vive días de agitación emocional cada vez que el nombre de Lionel Messi vuelve a rozar el entorno culé.

Esta vez, el protagonista no fue el argentino, sino el entrenador Hansi Flick, quien en la previa del duelo ante Athletic Club dejó una frase que desató ilusión inmediata: “¿Por qué no entrenar a Messi?”.

Aunque luego matizó su comentario —recordando que Messi tiene contrato con Inter Miami hasta 2028 y él con el Barça hasta 2027—, el guiño fue suficiente para reactivar un debate que nunca termina: ¿puede Messi volver a estar vinculado al club más allá del cariño eterno?

La afirmación de Flick llega semanas después de la misteriosa visita nocturna de Messi al Camp Nou y del mensaje que el argentino publicó en redes sociales hablando del lugar que “extraña con el alma”.

Flick elogia a Messi… y alimenta la nostalgia

La frase de Flick no fue casual ni fría. Reconoció que Messi es “el mejor jugador de los últimos diez años o más” y aseguró que siempre disfrutó verlo jugar.

Ese simple gesto verbal tiene peso simbólico: el actual entrenador del club más identificado con Messi acepta públicamente que sería un privilegio dirigirlo. En un Barça obsesionado con reconstruir identidad y competitividad, sus palabras resonaron más allá del protocolo.

Sin embargo, el propio Flick aplicó el freno de mano en la misma respuesta: Messi tiene contrato vigente en Miami hasta 2028, mientras que el suyo con Barcelona expira un año antes. En términos prácticos, descartó la posibilidad real, pero el guiño quedó flotando.