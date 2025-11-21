Buscar
Inicio » Deportes » Flick abre la puerta a Messi y reaviva el debate en Barcelona

Flick abre la puerta a Messi y reaviva el debate en Barcelona

Hansi Flick sorprendió al dejar abierta la posibilidad de entrenar a Lionel Messi, aunque luego recordó que sus contratos lo hacen imposible.
Por 
2025-11-21T20:05:10+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/21/2025 a las 15:05

Barcelona vive días de agitación emocional cada vez que el nombre de Lionel Messi vuelve a rozar el entorno culé.

Esta vez, el protagonista no fue el argentino, sino el entrenador Hansi Flick, quien en la previa del duelo ante Athletic Club dejó una frase que desató ilusión inmediata: “¿Por qué no entrenar a Messi?”.

Aunque luego matizó su comentario —recordando que Messi tiene contrato con Inter Miami hasta 2028 y él con el Barça hasta 2027—, el guiño fue suficiente para reactivar un debate que nunca termina: ¿puede Messi volver a estar vinculado al club más allá del cariño eterno?

La afirmación de Flick llega semanas después de la misteriosa visita nocturna de Messi al Camp Nou y del mensaje que el argentino publicó en redes sociales hablando del lugar que “extraña con el alma”.

Flick elogia a Messi… y alimenta la nostalgia

FOTO: ShutterStock

La frase de Flick no fue casual ni fría. Reconoció que Messi es “el mejor jugador de los últimos diez años o más” y aseguró que siempre disfrutó verlo jugar.

Ese simple gesto verbal tiene peso simbólico: el actual entrenador del club más identificado con Messi acepta públicamente que sería un privilegio dirigirlo. En un Barça obsesionado con reconstruir identidad y competitividad, sus palabras resonaron más allá del protocolo.

Sin embargo, el propio Flick aplicó el freno de mano en la misma respuesta: Messi tiene contrato vigente en Miami hasta 2028, mientras que el suyo con Barcelona expira un año antes. En términos prácticos, descartó la posibilidad real, pero el guiño quedó flotando.

La visita secreta de Messi y un mensaje que agitó al barcelonismo

Messi, Barcelona
FOTO: @leomessi Instagram

El contexto reciente explica por qué las declaraciones de Flick tuvieron tanto impacto. Hace apenas unas semanas, Messi visitó el Camp Nou sin que ningún empleado o dirigente lo supiera.

Fue su primera vez en el estadio desde su sorpresiva salida en 2021.

Después publicó un mensaje que reavivó sentimientos profundos entre los aficionados:
“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma… Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”.

Ese texto volvió a despertar la conversación sobre un posible retorno simbólico o institucional: un rol en el club, un acto de homenaje pendiente, un cierre emocional que nunca llegó.

Laporta enfría cualquier ilusión: “No es realista”

MESSI, LAPORTA
FOTO: ShutterStock

Mientras Flick abría un pequeño resquicio emocional, el presidente Joan Laporta lo cerró rápidamente.

Según el mandatario, el regreso de Messi como jugador “no es realista”. Recordó que el argentino tiene un contrato firme en Inter Miami y que el Barça trabaja en un proyecto propio que no puede vivir del pasado.

Aun así, Laporta insistió en que Messi tendrá un espacio en el club cuando cierre su carrera profesional.

Lo imagina con un rol institucional, con la puerta siempre abierta y un homenaje a la altura del futbolista más influyente de la historia blaugrana.

