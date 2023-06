«Eva Longoria es una directora sobresaliente».

Dennis Haybert interpreta a Clarence C. Baker expresó su emoción de habe podido participar en este filme: «Es una película maravillosa sobre Richard Montañez. Eva Longoria es una directora sobresaliente, así como una actriz sobresaliente. Ella comprende el sentir de los actores al también se una reconocida actriz. Me encanta la relación entre Clarence y Richard. Me gusta el hecho de que fue renuente al principio y poco a poco se convirtieron en hermanos. Y ese aspecto de la película fue realmente reconfortante para mí. »

Emilio Rivera, reconocido por su papel en la serie «Sons of Anarchy», interpreta Vacho Montañez, padre de Richard. Rivera expresó su gratitud por ser parte de la película y destacó la importancia de contar historias diversas en la industria del cine.

«Es una historia muy inspiradora con la que creo que podría relacionarme y espero que todos los demás también puedan relacionarse. Si no conoces a alguien así eres tú. Así que si estás soñando, sueña porque podría suceder. Vacho Montañez es su padre que está más o menos pegado a sus propios caminos, las cosas que hizo en la vida no funcionaron, así que optó por el camino seguro. Así es como funciona. Y así es como mi padre estaba conmigo».

No te pierdas el estreno de «Flamin’ Hot» este 9 de junio en Estados Unidos, y prepárate para ser inspirado por esta increíble historia de éxito y superación. ¡Será una experiencia cinematográfica que no querrás perderte! (Flamin’ Hot)