Fiscalía llega a Aleska tras eliminación en La Casa de los Famosos.

Aleska Génesis, influencer y ex participante de La Casa de los Famosos All Stars, vivió un día lleno de sorpresas, no solo por su eliminación del programa, sino también por la inesperada visita del personal de la Fiscalía de la Ciudad de México.

En un emotivo video publicado por el periodista Javier Ceriani, la influencer apareció visiblemente afectada mientras recibía una notificación oficial relacionada con su situación legal.

La polémica de Aleska Génesis no es reciente. En diciembre de 2024,se detuvo a la joven bajo la acusación de participar en el robo de tres relojes de lujo, cuyo valor rondaría los 10 millones de pesos mexicanos.

El hecho ocurrió en un inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y fue suficiente para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abriera una investigación.

Se arrestó a Aleska el 20 de enero de 2025, cuando aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, tras una alerta migratoria que la vinculaba con el robo.

Fue detenida por elementos de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento de la FGJCDMX y llevada al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Sin embargo, tras unas horas de evaluación, la Fiscalía decidió no proceder con cargos en su contra, lo que resultó en su liberación inmediata.

Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial de la Fiscalía respecto a si Aleska Génesis fue arrestada nuevamente, la visita de los funcionarios da indicios de que su situación legal podría estar lejos de resolverse.