Fiscales de 17 estados frenan norma que recorta salarios agrícolas H-2A

Fiscales rechazan recorte salarial

Norma afecta a trabajadores H-2A

Estados presentan fuerte oposición

Segun informa la agencia EFE, Una coalición de diecisiete fiscales estatales expresó rechazo firme a la nueva norma del Departamento de Trabajo que reduce significativamente los salarios de trabajadores agrícolas temporales bajo la visa H-2A.

Argumentaron que la medida perjudica directamente a miles de campesinos extranjeros que dependen de este programa y debilita protecciones históricamente diseñadas para evitar abusos laborales graves.

La coalición señala que la reducción salarial responde a políticas migratorias federales que generaron escasez de mano de obra agrícola, afectando negativamente a trabajadores más vulnerables del sector.

Fiscales rechazan recorte salarial al considerar que desplaza recursos hacia empleadores agrícolas, generando pérdidas sustanciales para comunidades que dependen de sueldos justos para subsistir.

Coalición demócrata alerta impacto en trabajadores

Fiscales rechazan plan de Trump para reducir el salario de los campesinos con visa H-2A #NoticiasSIN Más detalles en nuestro periódico https://t.co/y64zfgyNJshttps://t.co/T7gZQMfNDn pic.twitter.com/l6ZrUL4lcC — Noticias SIN (@SIN24Horas) December 2, 2025



Rob Bonta, fiscal de California, lidera esta oposición argumentando que la norma afecta directamente a estados con industrias agrícolas robustas que dependen de mano de obra temporal extranjera.

Según Bonta, la decisión del Departamento de Trabajo se “aprovecha” de trabajadores agrícolas para resolver problemas derivados de políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Bonta advierte que California podría enfrentar consecuencias severas debido a la magnitud de su producción agrícola y la alta demanda de trabajadores estacionales en sus cultivos.

La coalición resalta que el programa H-2A fue creado para proteger condiciones laborales y permitir equilibrio salarial, metas que consideran amenazadas por la nueva norma federal.