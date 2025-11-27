Fiscales enfrentan a la Administración Trump por cambios “ilegales” en el SNAP
Publicado el 11/26/2025 a las 19:49
- Fiscales demandan cambios SNAP
- Residentes legales quedan excluidos
- Guía federal genera protestas
Segun informa la agencia EFE, La coalición de fiscales presentó una demanda contra la Administración Trump por modificaciones que afectan a miles de residentes legales en el programa SNAP.
El documento legal busca frenar nuevas directrices del Departamento de Agricultura que excluyen a inmigrantes con residencia permanente.
Letitia James explicó que los cambios afectan a refugiados y asilados que históricamente recibieron asistencia del programa alimentario.
Los fiscales alegan que estas modificaciones contradicen la intención del Congreso al definir la elegibilidad para el SNAP.
Restricciones federales generan preocupación
La demanda señala que el plan fiscal aprobado por Trump redujo las categorías de no ciudadanos elegibles al beneficio alimentario.
El Departamento de Agricultura ordenó limitar la elegibilidad de los no ciudadanos como parte de la implementación del plan fiscal.
Los demandantes sostienen que la guía va más allá de lo establecido en la ley al excluir a residentes permanentes legales.
Aseguran que la guía federal agrega criterios no autorizados por el Congreso sobre quién puede recibir asistencia alimentaria.
Fiscales demandan a Trump por exclusiones arbitrarias
Los fiscales recuerdan que enviaron solicitudes formales al Departamento de Agricultura para corregir la guía considerada ilegal.
Aseguran que miles de residentes legales perderán acceso inmediato a los beneficios esenciales del SNAP si la guía no se detiene.
Advierten que la nueva directriz impondrá sanciones financieras “catastróficas” a los estados si no aplican de inmediato los cambios.
Por ello, solicitan al tribunal suspender la aplicación de la guía antes de que provoque daños irreversibles.
Ley federal respalda elegibilidad de refugiados
Los fiscales enfatizan que la ley federal garantiza la elegibilidad de refugiados, asilados y otros inmigrantes humanitarios una vez que obtienen residencia permanente.
Señalan que estos grupos deben recibir el mismo trato que cualquier otro residente permanente en el programa alimentario.
Argumentan que el Departamento de Agricultura no tiene la autoridad para excluir grupos completos del SNAP.
Letitia James advierte que nadie debería enfrentar hambre debido a las circunstancias de su llegada a Estados Unidos.
Impacto legal y desafíos inmediatos del caso SNAP
La demanda presentada por los fiscales subraya que la nueva guía del Departamento de Agricultura podría causar un daño duradero si se implementa sin supervisión judicial.
Los estados advierten que enfrentarán sanciones financieras severas si no aplican de inmediato las restricciones consideradas ilegales por la coalición demandante.
Los fiscales reiteran que la ley federal siempre ha protegido la elegibilidad de refugiados, asilados y otros inmigrantes humanitarios que obtienen residencia permanente.
Sostienen que la Administración Trump está imponiendo criterios no autorizados que podrían dejar sin asistencia alimentaria a miles de familias legalmente establecidas en el país.