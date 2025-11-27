Fiscales enfrentan a la Administración Trump por cambios “ilegales” en el SNAP

Fiscales demandan cambios SNAP

Residentes legales quedan excluidos

Guía federal genera protestas

Segun informa la agencia EFE, La coalición de fiscales presentó una demanda contra la Administración Trump por modificaciones que afectan a miles de residentes legales en el programa SNAP.

El documento legal busca frenar nuevas directrices del Departamento de Agricultura que excluyen a inmigrantes con residencia permanente.

Letitia James explicó que los cambios afectan a refugiados y asilados que históricamente recibieron asistencia del programa alimentario.

Los fiscales alegan que estas modificaciones contradicen la intención del Congreso al definir la elegibilidad para el SNAP.

Restricciones federales generan preocupación

La demanda señala que el plan fiscal aprobado por Trump redujo las categorías de no ciudadanos elegibles al beneficio alimentario.

El Departamento de Agricultura ordenó limitar la elegibilidad de los no ciudadanos como parte de la implementación del plan fiscal.

Los demandantes sostienen que la guía va más allá de lo establecido en la ley al excluir a residentes permanentes legales.

Aseguran que la guía federal agrega criterios no autorizados por el Congreso sobre quién puede recibir asistencia alimentaria.