Fingió ser un acosador y mató a su esposa en Colorado.

Un jurado declaró culpable a Daniel Krug, de 44 años, por el asesinato de su esposa, Kristil Krug, de 43, en un caso que ha conmocionado al estado por su nivel de manipulación y violencia.

El veredicto, emitido este jueves 17 de abril, incluye cargos por asesinato en primer grado, acoso y suplantación de identidad.

Los hechos ocurrieron el 14 de diciembre de 2023, cuando la policía de Broomfield acudió a una vivienda ubicada en la cuadra 3100 de Promontory Loop para realizar un chequeo de bienestar.

Allí encontraron el cuerpo sin vida de Kristil Krug. Cuatro días después, su esposo fue arrestado como principal sospechoso.

Following Daniel Krug’s sentencing at 1pm at the Broomfield County Courthouse, a press conference will be held on the 2nd floor of the police department located next door. We will be streaming the presser live on X. The @da17colorado Brian Mason, Chief of Police Enea Hempelmann,… pic.twitter.com/7zi61ZByrj

— Broomfield Police (@BroomfieldPD) April 18, 2025