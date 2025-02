Finge pedir matrimonio a estadounidenses para evitar deportación

Un vídeo que se tomó con humor

Algunos usuarios lo tomaron con humor y consideraron aplicar la misma estrategia, mientras que otros destacaron la expresión de sorpresa de la primera mujer, sugiriendo que estuvo cerca de aceptar la propuesta.

«Voy a hacerlo así, si me rechazan digo que era una broma, pero si me dicen que sí, no lo pienso dos veces», comentó un usuario.

Este tipo de contenido refleja cómo los migrantes, además de enfrentar incertidumbre ante las políticas migratorias, encuentran formas de aligerar la situación con humor.

Aunque la broma de Alfonso fue bien recibida en redes, el tema de las deportaciones sigue siendo un asunto serio que afecta a miles de familias en Estados Unidos.

