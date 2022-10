“Fueron dos fracasos que tuve, el de España y luego venir a Toluca donde el equipo pagó una multa (por no descender), entonces sí es una revancha, pero contra mí mismo. No soy un calla bocas, sólo a través de esos fracasos me he fortalecido”, dijo en la semana Ambriz, según AP .

Busca la revancha

El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada también ha probado su calidad desde que desembarcó en México en 2019 para dirigir a Santos Laguna, donde alcanzó la final en el Clausura 2021 donde perdió la final ante Cruz Azul. Luego de caer en semifinales del siguiente torneo, Almada fue cesado y asumió en Pachuca a principios de este año. Les llevó a la final del Clausura 2022, sucumbiendo ante Atlas, y ahora repiten en la lucha por el título.

“Hay un camino que nos trajo acá y no es sencillo, algo hicimos positivo por más que no quiere ganarla no me voy a suicidar si no la ganamos. Ya me ha tocado ser campeón en otros lugares”, dijo el entrenador uruguayo previo a la final de ida en donde fueron absolutos superiores. Archivado como: Toluca vs Pachuca