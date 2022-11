La celebración comenzaba apenas. La última vez que un equipo había conquistado la Serie Mundial en casa se remontaba a 2013, con los Medias Rojas de Boston. Poco antes del triunfo, se revisó una jugada de Alex Bregman y se determinó que era out, de acuerdo con el medio AS. Baker, de 73 años, finalmente obtuvo un título de la Serie Mundial, en su 25ta campaña como manager.

Aquella trampa descubierta hizo de Houston el equipo más detestado en las mayores. Baker logró la reivindicación, y es además el manager de mayor edad en ganar el campeonato , de acuerdo con The Associated Press. Por los Filis, el dominicano Jean Segura de 3-0.

Ésta fue su tercera temporada con los Astros que lo contrataron para recuperar la credibilidad luego del escándalo de robo de señales que costó el empleo al manager AJ Hinch y al gerente general Jeff Luhnow, de acuerdo con información publicada por The Associated Press el sábado.

¿Quién más anotó?

El panameño Edmundo Sosa de 2-0. Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-1 con una anotada. El dominicano Jeremy Peña de 4-2 con una anotada. El cubano Álvarez de 4-1 con una anotada y tres producidas. Este es el segundo título de los Astros en la Serie Mundial, de acuerdo con UNO TV.

Por otra parte, los puertorriqueños Christian Vázquez anotaron de 3-1 con una empujada y Martín Maldonado de 2-0. Además, la cuenta de la MLB México felicitó a José Urquidy de los Astros por ser nuevo campeón mexicano en la lista de la Serie Mundial. Informaron The Associated Press, UNO TV y AS.