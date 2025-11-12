Expresidentes alertan fin del Gobierno de Maduro por presión de EEUU

Expresidentes alertan presión militar

Venezuela vive horas decisivas

Debate por ataques estadounidenses

Segun informa la agencia EFE, Expresidentes latinoamericanos del Grupo IDEA y figuras opositoras coincidieron en que el Gobierno de Nicolás Maduro atraviesa un momento crítico, influido por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El foro se realizó en el Miami-Dade College bajo el tema “el fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, marcado por la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford.

La presencia del grupo de ataque estadounidense, compuesto por 4.000 marinos y decenas de aeronaves, fue interpretada como una señal de presión directa hacia Caracas.

Para los exmandatarios, este movimiento forma parte de una estrategia sostenida de Washington que podría precipitar transformaciones políticas en Venezuela.

Señales del fin del Gobierno de Maduro

El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que Estados Unidos mantiene políticas para combatir el narcotráfico y el terrorismo, y que estas semanas serán decisivas para Venezuela.

Quiroga destacó que confluyen varios factores relevantes, incluyendo el Nobel de la Paz que María Corina Machado recibirá en diciembre y la movilización del pueblo venezolano.

Machado, quien ha respaldado la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump, señaló que el país atraviesa “horas decisivas” y se encuentra “en el umbral de la libertad”.

La dirigente pidió apoyo internacional y afirmó que la situación en Venezuela no solo afecta al país, sino que representa un punto de inflexión para toda América Latina.