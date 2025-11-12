Expresidentes alertan fin del Gobierno de Maduro por presión de EEUU
Publicado el 12/11/2025 a las 18:54
- Expresidentes alertan presión militar
- Venezuela vive horas decisivas
- Debate por ataques estadounidenses
Segun informa la agencia EFE, Expresidentes latinoamericanos del Grupo IDEA y figuras opositoras coincidieron en que el Gobierno de Nicolás Maduro atraviesa un momento crítico, influido por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
El foro se realizó en el Miami-Dade College bajo el tema “el fin de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, marcado por la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford.
La presencia del grupo de ataque estadounidense, compuesto por 4.000 marinos y decenas de aeronaves, fue interpretada como una señal de presión directa hacia Caracas.
Para los exmandatarios, este movimiento forma parte de una estrategia sostenida de Washington que podría precipitar transformaciones políticas en Venezuela.
Señales del fin del Gobierno de Maduro
Expresidentes y líderes políticos se reúnen en Miami para el décimo diálogo presidencial del @IDEA_Grupo bajo el lema ‘América Latina y el fin de sus dictaduras’. La presión de EE. UU. sobre el régimen de Maduro es uno de los temas más comentados en el encuentro… pic.twitter.com/OeolWmPJDf
— NTN24 (@NTN24) November 12, 2025
El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que Estados Unidos mantiene políticas para combatir el narcotráfico y el terrorismo, y que estas semanas serán decisivas para Venezuela.
Quiroga destacó que confluyen varios factores relevantes, incluyendo el Nobel de la Paz que María Corina Machado recibirá en diciembre y la movilización del pueblo venezolano.
Machado, quien ha respaldado la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump, señaló que el país atraviesa “horas decisivas” y se encuentra “en el umbral de la libertad”.
La dirigente pidió apoyo internacional y afirmó que la situación en Venezuela no solo afecta al país, sino que representa un punto de inflexión para toda América Latina.
Debate internacional por los ataques estadounidenses
El foro también analizó los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones identificadas como lanchas de “narcoterroristas”, operaciones que han dejado unos 75 muertos desde el 1 de septiembre.
El expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad defendió la legitimidad de los bombardeos y afirmó que gobiernos que se sostienen por la fuerza deben considerarse una amenaza internacional.
La ONU ha acusado a estas operaciones de violar el derecho internacional y constituir ejecuciones extrajudiciales, postura respaldada por países como Francia y México.
Colombia y Reino Unido, por su parte, han dejado de compartir inteligencia con Washington debido a los cuestionamientos sobre los bombardeos.
Riesgos regionales y fin del Gobierno de Maduro
El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó que prefiere la derrota del narcoterrorismo antes que permitir que continúe avanzando y creando espacios para estructuras criminales.
Uribe advirtió que Colombia también podría ser blanco de bombardeos por albergar terroristas y mantener una relación de alianza con Venezuela en medio del conflicto.
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, expresó que no cuestiona los ataques porque no existe libertad de navegación ni cielos abiertos para los narcotraficantes en la región.
El foro concluyó con la percepción de que la presión estadounidense y la crisis interna venezolana podrían precipitar un cambio drástico en el futuro del Gobierno de Maduro.
Conclusiones del foro sobre la crisis venezolana
Los exmandatarios reunidos en el Grupo IDEA coincidieron en que la combinación entre la presión internacional y la movilización interna coloca a Venezuela en una coyuntura excepcional.
El avance del despliegue militar estadounidense en el Caribe fue interpretado como un factor que podría modificar el equilibrio político en la región.
Las intervenciones destacaron que los ataques a presuntas narcolanchas, pese a la polémica global, forman parte de una estrategia más amplia que enfrenta críticas y respaldos.
Al cierre del foro, predominó la idea de que América Latina enfrenta un momento definitorio marcado por tensiones políticas, acusaciones cruzadas y el posible inicio de un cambio profundo en Venezuela.