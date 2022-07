Filtran ‘polémica’ conversación entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal (VIDEO)

“Quedamos que me pagabas cuando en cuanto cobraras lo de Nicandro, los mil 300 dólares de México. Y lo de Miami era cuando cobraras lo de Univisión”, se lee en la captura. “El boleto de Miami, ibas a pagar las mensualidades, tampoco pasó, ahora me sales con que en mayo”. Escribió Cynthia Klitbo. Archivado como: Conversación Cynthia Klitbo y Juan Vidal

Pero al parecer, Juan Vidal no se lo tomó nada bien, pues respondió con insultos inmediatamente. “No he cobrado, ¿estás para ch#gar la paciencia o qué?”. Fue lo que le respondió Juan Vidal a su ex pareja. Cynthia le respondió a Vidal diciéndole “¿Ves? Solo insultas”. Esto se lee en los mensajes compartidos por el programa ‘De Primera mano’ . Archivado como: Conversación Cynthia Klitbo y Juan Vidal

“Yo ya no quiero tratar el asunto, solo quiero que cumplas con lo que dijiste cuando te presté”, se lee en los mensajes escritos por Cynthia . “Yo no quiero problemas contigo, solo quiero que me pagues de buena forma lo que te presté, nada más”. Expresó la actriz mexicana.

Juan Vidal le dijo a la actriz que esperara, pues él le dijo que necesita darle de comer a su hija. “Me estás quitando lo que tengo para comer, a mi y a mi hija, a ti no te urge ese dinero como a mi. Me estás demostrando el ser humano que eres”, expresó Juan Vidal en los mensajes.

Conversación Cynthia Klitbo y Juan Vidal: Juan ‘da la cara’ luego de salir de La Casa de los Famosos

Juan Vidal por fin respondió a Cynthia Klitbo, luego de que la actriz asegurara que le debía dinero y no quería pagarle. Mientras el dominicano se encontraba encerrado en el reality show “La Casa de los Famosos”, la rubia ventiló que no sólo le debe lana, si no que durante su relación amorosa la trató mal. Ahora que él ya salió del programa fue cuestionado en una entrevista con “Al Rojo Vivo”, en donde expuso su sentir.

“Me prestó 2 mil dólares en Miami y 26 mil pesos en México. Entonces habíamos terminado… todo estaba bien, no había ningún problema. Al contactar mi asistente a su gente, lo rechaza, lo quiere todo en dólares…. Pero si tú no me los diste todo en dólares, en eso no habíamos quedado…

“Oh, sorpresa que yo salgo y me encuentro con todo esto… Y de cuando acá eso se volvió eso, si quedamos en que te lo iba a dar, se dejó coordinado contigo, yo hablé contigo”, reveló.

Sobre la supuesta agresión que Klitbo vivió a manos de Juan, él se defendió y dijo que no es cierto.

“Los audios que se escuchan, son audios de una persona molesta, de un hombre molesto que está discutiendo con su pareja, al igual que ella también pero no voy a hablar de ella ni voy a hablar mal de ella, yo lo que quiero es darle su dinero”, dijo. Archivado como: Conversación Cynthia Klitbo y Juan Vidal