Filtran supuesta canción de Chuy Montana dedicada a su mamá

La letra de la canción

«Perdón mamá no fui lo que quisiste, yo sé que ahorita tú te encuentras triste, mi cuerpo ahí estaba tirado», dice una parte de la letra.

«Y en un charco rojo empapado, me dejé llevar por la vida loca, feria, mujeres y LV las bolsas», continua.

«Y no, no me digan que está vida, as para vivir mejor y si así terminan prefiero que no», escribió.

«Soy un niño bueno que cambió su mundo, uno por drogas y alcohol. Armas y también refuego", dice la letra de la canción que se filtró en redes sociales.