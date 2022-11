Filis reciben a Astros con un juego de empate.

El marcador quedó a 1-1 entre los equipos.

Jill Biden asistirá al 4to juego de la Serie Mundial

Filis vs Astros. Recién llegados después de entonar alegremente el coro de “Fly, Eagles Fly”, los fanáticos salieron del Lincoln Financial Field el domingo y rápidamente voltearon su atención del único club invicto en la NFL a otro equipo de Filadelfia, otro deporte y otro edificio, a unos cuantos metros de distancia.

“¡Vamos, Filis!”, corearon algunos. “¡Vamos, Harper!”, respondieron otros mientras se enfilaban rumbo a la salida. Si creen que eso es ruidoso, esperen a la Serie Mundial que regresa a Filadelfia por primera vez desde 2009. En la noche de Halloween, también, con la mascota Phillie Phanatic seguramente con una noche colorida y especial, reseñó la agencia de noticias de AP.

Filis vs Astros: Los reciben con una Serie Mundial empatada

Ya frenético durante los playoffs de la Liga Nacional, el Citizens Bank Park vibrará más de cara al tercer duelo de la Serie Mundial el lunes por la noche, siempre y cuando la lluvia que se pronostica no empañe las cosas. Noah Syndergaard abrirá por los Filis contra Lance McCullers Jr. y los Astros de Houston, con la Serie Mundial empatada a un juego por bando.

“Los fanáticos de los Filis son los mejores, conocen el deporte. Solo tienen una forma de demostrar su molestia algunas veces, lo que es complicado para que los jugadores lo entiendan”, escribió Mike Schmidt, uno de los grandes seguidores de los Filis en un correo electrónico a The Associated Press el domingo, lo anterior con información de AP. Archivado como: Filis vs Astros.