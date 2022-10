Filis avanzan y dan el adiós a Cardenales

Pujols y Molina dicen adiós

Bryce Harper bateó un jonrón

Filadelfia vence Cardenales: Los Filis no perdieron tiempo en llevar su ruidosa celebración del terreno al clubhouse de los visitantes, donde descorcharon la champaña. Fueron los Cardenales quienes tardaron en marcharse. Se quedaron rumiando sus penas y el fin de una era, según The Associated Press.

Aaron Nola lanzó pelota de cuatro hits hasta el séptimo episodio, Bryce Harper bateó un jonrón y el equipo de Filadelfia venció el sábado 2-0 a San Luis para barrerlo en la serie de comodín, marcando el fin de las brillantes carreras de Albert Pujols y Yadier Molina.

“Todos estamos súper emocionados”: Filis

Nola recetó seis ponches y obsequió un boleto en su labor de 101 lanzamientos. Se marchó cuando había dos outs en la séptima entrada. José Alvarado retiró después a Molina con un globo, para dejar a un corredor varado en la inicial, según el reporte de The Associated Press.

“Todos en este clubhouse, en este equipo y en esta organización estamos súper emocionados”, dijo Nola. “Simplemente somos un grupo de jugadores sin egoísmo, que hacemos lo que sea para ganar juegos, sin importar que sea. Eso nos emociona mucho”. Archivado como: Filadelfia vence Cardenales.