Fijan ejecución con gas nitrógeno para condenado por asesinato e incendio en Alabama

La Corte Suprema estatal respaldó la ejecución tras la petición del fiscal general, quien argumentó que Roberts había agotado todos sus recursos legales tras más de tres décadas en el corredor de la muerte.

En lo que va de 2025, se han realizado ya 25 ejecuciones en todo Estados Unidos, reflejo de una tendencia estable aunque cada vez más cuestionada por organizaciones de derechos civiles.

El método de hipoxia de nitrógeno fue elegido por Roberts como alternativa a la inyección letal o la silla eléctrica, ambas permitidas en el estado, detalló ‘Infobae’.

Este método consiste en obligar al condenado a respirar nitrógeno puro a través de una mascarilla facial, provocándole la muerte por asfixia al desplazar el oxígeno de sus pulmones.

Governor Kay Ivey announced Thursday that the execution of David Lee Roberts has been scheduled.

Ivey said a 30-hour time frame for execution is set to begin at 12:00 a.m. on Thursday, August 21, 2025, and will expire on Friday, August 22, 2025.https://t.co/rsXDjFof2L

— ABC 33/40 News (@abc3340) June 26, 2025