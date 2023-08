FIFA suspende al presidente de la Federación Española de Fútbol ​​Luis Rubiales por 90 días

No obstante, este logro trascendental ha quedado opacado por la controversia que ha generado la conducta de Luis Rubiales.

“Ya sea por la acción de la FIFA o del gobierno español, estoy segura de que Luis Rubiales no estará ni un minuto más como presidente de la federación española”, agregó Beatriz Álvarez.

¿Habrá sanciones para la jugadora?

Cabe mencionar que la FIFA hasta el momento no ha dado un cronograma para un fallo, según The Associated Press.

Los jueces disciplinarios del organismo pueden imponer sanciones que van desde advertencias y multas hasta suspensiones del deporte.

También el sábado 26 de agosto, el juez disciplinario de la FIFA Jorge Palacio ordenó a Rubiales y a la federación no contactar a Hermoso, dijo la FIFA en un comunicado.

La futbolista que milita en el Pachuca de México, Jenn Hermoso había dicho que la federación la presionó para que respaldara públicamente a Rubiales.