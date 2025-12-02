FIFA revelará el calendario del Mundial 2026 un día después del sorteo

FIFA anunciará el calendario del Mundial 2026 el 6 de diciembre, un día después del sorteo. El evento será en Washington .

La FIFA confirmó que revelará el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo final. El evento se transmitirá en vivo desde Washington D.C. y contará con la presencia de los 42 equipos clasificados y representantes de los que aún están en disputa.

Mundial compartido entre México, EE.UU. y Canadá

El torneo más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA se disputará en 16 ciudades sede. Ya se han vendido casi 2 millones de entradas, lo que confirma la expectativa por una edición que «cambiará las reglas del juego», según la FIFA.

Infantino analizará los emparejamientos

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezará el análisis de los cruces tras el sorteo, destacando los criterios para asignar partidos de acuerdo con condiciones deportivas, logísticas y de husos horarios.

Calendario final, en marzo 2026

La versión definitiva del calendario estará lista una vez concluyan los repechajes europeos e intercontinentales. Se espera que esté disponible en marzo de 2026.

