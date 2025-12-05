FIFA premia a Trump y desata polémica mundial

La FIFA entregó a Donald Trump su primer Premio de la Paz en pleno sorteo del Mundial 2026. Descubre los detalles aquí.

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 tuvo un giro inesperado cuando la FIFA Premio de la Paz fue otorgado al presidente Donald Trump, un reconocimiento recién creado que marcó un cambio drástico respecto al enfoque tradicional del organismo.

El anuncio, realizado por Gianni Infantino en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, añadió un matiz político a uno de los eventos más globales del deporte.

Trump, quien ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de obtener el Premio Nobel de la Paz, era considerado favorito para este galardón impulsado por la propia FIFA.

La relación cercana entre el presidente estadounidense y el máximo dirigente del fútbol mundial quedó nuevamente expuesta durante la entrega.

Una ceremonia cargada de simbolismo

Infantino justificó el reconocimiento asegurando que Trump “merecía” ser el primer ganador del Premio de la Paz por sus acciones destinadas a “promover la paz y unidad en todo el mundo”.

El presidente de la FIFA entregó una medalla y un trofeo dorado con el nombre de Trump grabado, representado por manos sosteniendo el mundo.

Trump no tardó en colocarse la medalla y pronunció un mensaje breve en el que agradeció a su familia —incluida la primera dama Melania Trump— y elogió al primer ministro canadiense Mark Carney y a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por la coordinación entre los países anfitriones del Mundial 2026.

Calificó el reconocimiento como “uno de los grandes honores” de su vida.

La FIFA, que históricamente mantiene un perfil deportivo y evita entrar en condecoraciones políticas, se alejó notablemente de esa tradición con este premio.

Según el organismo, el galardón está destinado a “personas que han tomado acciones excepcionales por la paz y han unido a gente en todo el mundo”.

Un premio en medio de tensiones internacionales

El reconocimiento llegó durante una semana en la que el gobierno estadounidense desplegó esfuerzos diplomáticos para buscar avances en la guerra en Ucrania y en negociaciones relacionadas con conflictos en África.

Al mismo tiempo, la administración Trump enfrenta cuestionamientos por operaciones letales contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y críticas por un endurecimiento reciente en su discurso migratorio.

Trump declaró antes del evento que desconocía si recibiría algún premio, enfatizando que “no necesitaba premios, solo salvar vidas”.

Sin embargo, la presencia de Infantino un día antes en la inauguración del recién renombrado Instituto de la Paz Donald J. Trump, junto a líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo, ya había anticipado la relevancia política del momento.

Un galardón que abre debate

La entrega del Premio de la Paz de la FIFA a Trump ocurre mientras el Nobel de la Paz recayó este año en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien dedicó parte del reconocimiento al mandatario estadounidense por su “apoyo decisivo”.

Con su aparición en un escenario global del fútbol, Trump no solo se convierte en protagonista del sorteo del Mundial 2026, sino también en la figura central de un reconocimiento que podría redefinir la relación entre deporte y política a nivel internacional.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026