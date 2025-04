FIFA lanza abonos exclusivos para Mundial de Clubes 2025 con opción a entradas para el Mundial 2026

La FIFA ha anunciado una oferta exclusiva para los aficionados del fútbol que asistan al Mundial de Clubes FIFA 2025™ en Estados Unidos.

Los asistentes podrán acceder a entradas para la Copa Mundial de la FIFA 26™, la primera edición con 48 selecciones.

La oferta estará disponible por 25 días o hasta agotar existencias a través del portal oficial FIFA.com/es/tickets.

Habrá dos tipos de abonos: ordinario y superabono, cada uno con beneficios únicos.

Two incredible festivals of football. One ticket pack. 🎟️

Secure your #FIFACWC Ticket Pack today. 🔐

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) April 3, 2025