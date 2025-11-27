Detienen a fiscal por filtrar investigaciones al dueño de Miss Universo acusado de narco y huachicol
Publicado el 11/27/2025 a las 18:51
- Fiscal detenida por sobornos
- Dueño de Miss Universo investigado
- Grabaciones revelan presunta corrupción
Segun informa La Opinion, La FGR detuvo a la fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez por recibir supuestos sobornos del empresario Raúl Rocha Cantú, investigado por narcotráfico, tráfico de armas y huachicol.
Según la Fiscalía, Ramírez Rodríguez habría obtenido hasta cien mil dólares a cambio de entregar información confidencial relacionada con investigaciones abiertas contra Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes.
La detención ocurrió el dieciocho de noviembre, cuando las autoridades federales la presentaron ante un juez que posteriormente la vinculó a proceso por delincuencia organizada y delitos adicionales.
Actualmente permanece recluida en el penal femenil de Morelos mientras continúan las investigaciones sobre su presunta participación dentro de una estructura criminal que operaba mediante sobornos recurrentes.
Sobornos y filtración de información federal
🛑 Cae agente del Ministerio Público ligada al dueño de Miss Universo
La investigación incluye grabaciones donde se observa a la fiscal subiendo al vehículo de Jacobo Reyes, presuntamente para recibir pagos autorizados por Raúl Rocha a cambio de información.
Además de las grabaciones, también fueron interceptadas llamadas autorizadas judicialmente que confirmaron reuniones entre Ramírez Rodríguez y Reyes en un restaurante ubicado en la zona de Polanco.
Las comunicaciones revelaron encuentros destinados a facilitar acceso a documentos confidenciales de la FGR relacionados con investigaciones sobre delitos cometidos por la organización vinculada a Rocha y Reyes.
Las pruebas iniciales indican que la fiscal habría usado su cargo para obtener copias de expedientes oficiales, mismas que posteriormente entregaba a cambio de los sobornos acordados.
FGR detiene informante con apoyo de grabaciones
Ramírez Rodríguez trabajó catorce años en la FGR, desempeñándose recientemente dentro de la Fiscalía Especializada en Materia de Hidrocarburos, área clave para combatir huachicol nacional.
Una llamada interceptada en diciembre de 2024 registró a Reyes comentando a su esposa que planeaba pagar a la fiscal por documentos presuntamente solicitados por Rocha.
En esa conversación, Reyes mencionó que Rocha presionaba para recibir información de investigaciones y confirmó que el soborno ascendía a dos millones de pesos mexicanos.
Las autoridades consideran que estas conversaciones corroboran la existencia de pagos sistemáticos destinados a obtener datos confidenciales mediante la vulneración de procesos internos institucionales.
Red de intermediarios y presunto acceso ilegal
Los informes señalan que Jacobo Reyes actuaba como intermediario directo entre Rocha Cantú y la fiscal detenida, aprovechando sus conexiones previas como promotor de bailes y exjefe policiaco.
La estructura operativa descrita incluiría reuniones estratégicas para asegurar acceso a expedientes relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustibles, delitos atribuidos al empresario.
Se presume que esta red coordinada permitió a los implicados monitorear investigaciones oficiales y anticipar movimientos legales mediante documentos obtenidos ilegalmente desde áreas federales especializadas.
El caso ha generado impacto público debido a la posición de los involucrados y la gravedad de los delitos investigados dentro de estructuras institucionales del país.
FGR detiene informante en medio de escándalo
El arresto ha adquirido mayor notoriedad porque Rocha Cantú es propietario del certamen Miss Universo, lo que generó atención adicional hacia el proceso judicial y sus repercusiones mediáticas.
El escándalo estalló días después del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, una coincidencia que colocó nuevamente al concurso en el centro de la conversación pública.
La presidenta pidió no mezclar el caso judicial con el logro de Bosch, subrayando que las imputaciones contra Rocha no deben opacar el reconocimiento obtenido por la joven.
El mensaje oficial buscó mantener separados el proceso legal y el resultado del certamen, evitando que ambos temas se confundan ante la opinión pública nacional.
Miss Universo 2025 y llamado a separar casos
La mandataria reiteró que el triunfo de Fátima Bosch corresponde exclusivamente a su desempeño y no guarda relación con las acusaciones que enfrenta el propietario del certamen internacional.
Mientras tanto, el proceso legal contra Ramírez Rodríguez continúa avanzando, con nuevas revisiones de grabaciones, testimonios y comunicaciones interceptadas bajo autorización judicial federal.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y evalúan posibles implicaciones adicionales, considerando la gravedad de los delitos atribuidos a los involucrados en la presunta red criminal.
El caso continúa generando expectativas públicas debido a su alcance institucional y al impacto que podría tener en próximos procedimientos legales relacionados con la organización investigada.