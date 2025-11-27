Detienen a fiscal por filtrar investigaciones al dueño de Miss Universo acusado de narco y huachicol

Fiscal detenida por sobornos

Segun informa La Opinion, La FGR detuvo a la fiscal Mari Carmen Ramírez Rodríguez por recibir supuestos sobornos del empresario Raúl Rocha Cantú, investigado por narcotráfico, tráfico de armas y huachicol.

Según la Fiscalía, Ramírez Rodríguez habría obtenido hasta cien mil dólares a cambio de entregar información confidencial relacionada con investigaciones abiertas contra Rocha Cantú y su socio Jacobo Reyes.

La detención ocurrió el dieciocho de noviembre, cuando las autoridades federales la presentaron ante un juez que posteriormente la vinculó a proceso por delincuencia organizada y delitos adicionales.

Actualmente permanece recluida en el penal femenil de Morelos mientras continúan las investigaciones sobre su presunta participación dentro de una estructura criminal que operaba mediante sobornos recurrentes.

Sobornos y filtración de información federal

🛑 Cae agente del Ministerio Público ligada al dueño de Miss Universo Mari Carmen Ramírez Rodríguez, agente del Ministerio Público con 14 años en la FGR, fue detenida tras ser señalada como parte de la red de tráfico de dr0gas y huachicol vinculada a Raúl Rocha Cantú, empresario… pic.twitter.com/DhBRWg1nbl — Plano Informativo (@Planoinforma) November 27, 2025



La investigación incluye grabaciones donde se observa a la fiscal subiendo al vehículo de Jacobo Reyes, presuntamente para recibir pagos autorizados por Raúl Rocha a cambio de información.

Además de las grabaciones, también fueron interceptadas llamadas autorizadas judicialmente que confirmaron reuniones entre Ramírez Rodríguez y Reyes en un restaurante ubicado en la zona de Polanco.

Las comunicaciones revelaron encuentros destinados a facilitar acceso a documentos confidenciales de la FGR relacionados con investigaciones sobre delitos cometidos por la organización vinculada a Rocha y Reyes.

Las pruebas iniciales indican que la fiscal habría usado su cargo para obtener copias de expedientes oficiales, mismas que posteriormente entregaba a cambio de los sobornos acordados.