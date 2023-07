Festival cultural terminó con múltiples heridos

Confirman alrededor de 22 policías en la lista de afectados

Las autoridades arrestaron a decenas de personas

VEINTIDÓS PERSONAS RESULTARON HERIDOS. En medio de un festival cultural en la ciudad de Giessen, en Alemania, las autoridades declararon que hubo múltiples personas heridas después de un enfrentamiento con las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, señalaron que también hubo decenas de arrestos.

El Festival de Eritrea no solo celebra la cultura y la tradición, sino que también promueve la unidad y una muestra de la cultura. Desafortunadamente, el año pasado se registraron eventos de violencia similares al de este fin de semana y las autoridades habían considerado en cancelarlo.

REPORTAN DISTURBIOS EN FAMOSO FESTIVAL

En uno de los festivales culturales más populares de Alemania, se registraron fuertes disturbios que crearon una rápida movilización de las autoridades, quienes reportaron el suceso debido a los ataques de las personas hacia el cuerpo de policía. De acuerdo con los sucesos, señalaron que habían estado vigilando el lugar para evitar complicaciones.

La policía alemana dijo que al menos 22 agentes resultaron heridos y decenas de personas fueron detenidas el sábado durante disturbios en un evento cultural eritreo en la ciudad occidental de Giessen, señaló la agencia The Associated Press. Al momento, la identidad de las personas heridas no se reveló.