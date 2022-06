Ferrari termina en fiasco total mientras Verstappen gana en Azerbaiyán

Max Verstappen conquistó Azerbaiyán.

El piloto neerlandés mantiene el liderado de la Fórmula Uno.

Por otra parte, Ferrari acabó el circuito en un fiasco total.

Max Verstappen amplió su ventaja como líder del campeonato de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán —su quinta victoria de la temporada— tras otro abandono prematuro del rival Charles Leclerc, de Ferrari, según reportó la agencia de noticias AP.

El piloto de Ferrari largó desde la pole, pero cedió el primer lugar de inmediato a Sergio Pérez, el compañero de Verstappen en Red Bull, en la primera curva. Leclerc amagó con una reacción al aprovechar el ingreso del coche de seguridad virtual. Leclerc parecía tener opciones para pelear por el triunfo, pero el monoplaza del piloto monagesco empezó a arrojar humo en la vuelta 20 de las 51 en el circuito callejero y entró a pits, contó el informe textual de la referida agencia informativa.

Verstappen gana y Ferrari acaba en fiasco

El motor le había fallado otra vez. Fue su segundo abandono en tres carreras. “Esto me duele. Tenemos que investigarlo para que no se repita. No encuentro las palabras adecuadas para describirlo. Obviamente que es muy, muy decepcionante”, expresó Leclerc tras su problema con el Ferrari.

Verstappen había rebasado a Pérez poco antes del fallo de Leclerc y el reinante campeón de la F1 dominó a placer para su quinta victoria de la temporada. “¿Fue una buena carrera o no?”, preguntó a Verstappen por la radio del equipo. El jefe de Red Bull Christian Horner replicó que Verstappen ganó con “un manejo muy maduro”, de acuerdo con el reporte de AP.