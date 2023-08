Fernando Villavicencio reveló amenazas de un cártel

Candidato presidencial de Ecuador fue amenazado

«Una gravísima amenaza de uno de los capos del Cártel de Sinaloa, me refiero a ‘Fito’ en mi contra y de mi equipo de campaña», dijo.

«Una advertencia que si sigo refiriéndome a él y su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida», añadió.

«Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales».

«Estoy dando la cara, no les tengo miedo, 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas», afirmó.