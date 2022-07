“Desde antes de la enfermedad fue como un acuerdo no escrito con mi hijo Santiago, el grande, y con Luqui y Paolo”, expresó, y respecto a cómo era la relación de Fer e Ingrid respondió que cordial y que cree que cada vez era mucho mejor: “Aprovecho para reforzar lo que dijo Anna (Ferro) que me parece muy imprudente que se ataque a Ingrid”.

Una relación ‘complicada’

Fernando del Solar e Ingrid Coronado fueron pareja. En 2008, comenzó su romance en medio de la polémica porque en aquel momento ambos tenían una relación y él estaba a punto de casarse. Tuvieron dos hijos y las cosas funcionaron hasta que a Fer se le detecta cáncer en 2012. Desde entonces, la relación comenzó a desgastarse hasta que llegó el divorcio.

“(Me divorcié) porque él me lo pidió. No es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema. Había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser cada vez más desgastante”. Ingrid declaró que uno de esos factores fue la difícil relación que llevó con la familia de Del Solar: “la sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo”, dijo en entrevista con Mónica Garza (Con información de Agencia El Universal).