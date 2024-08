Fernando Del Rincón Critica a la OEA por Falta de Acción en Crisis Venezolana

Fernando Del Rincón Critica a la OEA por la Crisis Venezolana.

El famoso periodista lanzó un contundente mensaje.

Esto fue a través de su programa ‘Conclusiones’ en CNN.

Fernando Del Rincón, reconocido periodista y conductor del programa Conclusiones de CNN, no pudo ocultar su indignación al abordar la última noticia sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

Conocido por su estilo directo y sin rodeos, Del Rincón llevó su molesta al extremo al criticar abiertamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional por su falta de acción frente a lo que él considera uno de los mayores fraudes electorales en la historia reciente.

Durante la emisión de su programa, Del Rincón expresó un descontento profundo con el desempeño de la OEA.

La organización había sido llamada a tomar una postura firme respecto a las recientes elecciones en Venezuela, pero su incapacidad para alcanzar un consenso y la abstención de varios países impidieron la aprobación de una resolución que exigiera una investigación exhaustiva.

Esta falta de unidad y acción dejó a muchos en la región, y al propio Del Rincón, frustrados y desilusionados.

«Vergonzoso lo ocurrido en la OEA. ¡Gobiernos hipócritas que dicen pero no hacen! No es la comunidad internacional la que tiene que resolver, son ustedes los que tienen que resolver», dijo Del Rincón con evidente rabia.

Su condena se dirigió directamente a los países que no apoyaron la resolución, y al sistema interamericano en general, que consideró un fracaso ante la grave situación de Venezuela.

Del Rincón, que ha seguido de cerca la crisis venezolana durante años, mostró un profundo dolor y frustración al expresar: «No se alcanza el consenso. ¿Qué les dice esto? Venezolanos y venezolanas, ¿qué les dice esto? ¿Saben qué? Y siento decírselo así.»

No es la comunidad internacional la que le va a resolver, ténganlo claro, no es. Es una vergüenza el sistema interamericano, una vergüenza la OEA, ante un hecho como el que estamos presenciando, que no se logre tener un consenso…, es una vergüenza, son los países vergonzosos que se abstienen de votar o votan en contra, son una vergüenza.»