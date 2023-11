¿Esperan un bebé? Aseguran que Fernando Colunga será papá junto con Blanca Soto

¿Fernando Colunga será papá?

Rumores sobre vida amorosa.

Posible embarazo de actriz. El actor Fernando Colunga, es conocido como uno de los galanes más destacados dentro de la televisión de habla hispana. Es una de las personalidades que siempre se ha encontrado en el foco de las cámaras por el misterio de su vida amorosa. Ya que el galán de telenovelas ha decidido mantener fuera de los reflectores su privacidad, razón por la que varios rumores han surgido. Ahora, se ha estado diciendo que aparentemente el artista estaría en espera de su primer bebé junto con otra actriz mexicana. Actor de Televisa será papá A lo largo de la carrera del protagonista del melodrama ‘El maleficio’, las especulaciones se han hecho presentes. La más sonada, ha sido que Fernando Colunga tendría una preferencia amorosa por los hombres y no por mujeres. Esto debido a que el actor mexicano jamás ha hecho pública alguna relación que haya mantenido con una dama. Sin embargo, el galán de las telenovelas afirmó que por respeto a la mujer que tiene como pareja no da detalles de su romance.

Revelan embarazo con actriz mexicana Después, se comenzó a sospechar que Fernando Colunga estaría en una relación con la actriz Blanca Soto. Ambos compartieron pantalla y protagónico para la telenovela ‘Porque el amor manda’ y fue ahí donde se comenzó a especular de un posible romance. Ahora, ha salido a la luz información que estaría confirmando que los dos actores estarían en la espera de un bebé. Esto se dio a conocer a través del programa dedicado al mundo del espectáculo llamado ‘Chisme No Like’.

¿Fernando Colunga en espera de su primer bebé? Cabe mencionar que el galán de telenovelas no ha tenido hijos a sus 57 años, pero tal parece que su momento ha llegado. “Chisme no like llegó hasta la ciudad de Miami para investigar y confirmar. Ya no hay duda. Está recontra confirmado”, indicó Javier Ceriani. “Blanca Soto tiene cinco meses de embarazo de Fernando Colunga, que será padre de un niño o una niña”, afirmó el periodista argentino. “Pero, en la clínica donde se atienden los reunieron a los dos y les dijeron ‘Felicidades, 5 meses”, subrayó Javier Ceriani.

Confirmación del embarazo de Blanca Soto “En 2024 nacerá el primer hijo de Fernando Colunga, en septiembre fue cuando el doctor le confirmó que estaba embarazada”, dijo. Además, confirmaron que Blanca Soto actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de Miami y Colunga en México. El actor no se encuentra con Blanca Soto por las grabaciones que está realizando para la telenovela ‘El Maleficio’. Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los actores ha confirmado o desmentido la noticia de que están en espera de un bebé.

Impacto en el medio del espectáculo Sin embargo, en ‘Chisme No Like’ confirmaron el anuncio tras haber acudido a la ciudad de Miami y a la clínica donde se atendió Soto. El video del programa fue publicado el pasado lunes 27 de noviembre y este marte 28 dieron más detalles del embarazo. En esta ocasión, tanto Elisa Beristaín como Javier Ceriani tocaron el tema del embarazo de Blanca Soto. La conductora de ‘Chisme No Like’ cuestionó al periodista argentino si el bebé fue por medio de un tratamiento in vitro o no.

Reacciones en las redes sociales “Aparentemente su ginecólogo en la clínica le dijo ‘Felicidades estás embarazada’, pero no in vitro, in vitro no es”, afirmó Ceriani. La noticia ha causado un gran impacto en el medio del espectáculo, pero nada ha sido confirmado por los actores. Reacciones en las redes sociales pronto aparecieron tras darse a conocer el posible embarazo de Blanca Soto. “Hace años que ellos son pareja”, “Que buena noticia que Dios lo bendiga”, “Hasta que por fin”, dijeron algunos. AQUÍ el primer video y AQUÍ el segundo.