Fernando Colunga reaparece en televisión y luce irreconocible

Fernando Colunga reaparece en la televisión

Entrevista Fernando Colunga el Conde Honor y Amor Al Rojo Vivo pic.twitter.com/Wbk1wM1lI0 — cffercolungaspain (@cffercolungaes) September 19, 2024

Colunga atribuyó el éxito de la serie a un trabajo en equipo que tiene como objetivo conectar emocionalmente con el público.

Además de la faceta profesional, Fernando Colunga habló sobre su decisión de mantenerse alejado de las redes sociales.

A pesar de no utilizarlas, el actor dejó claro que las respeta, aunque reconoce que son un espacio donde se propagan rumores sin veracidad.

«Respeto mucho las redes sociales, no las uso, pero las entiendo. Yo vengo de un mundo en donde creo que las cosas deben una seriedad y un respeto y a veces veo que un chisme se convierte como en una noticia, todo el mundo lo replica y me da mucha risa, digo: Eso no es periodismo ni es información».