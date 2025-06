Fernando Colunga habla sobre la paternidad y defiende su privacidad con elegancia

El actor aclara relación con Juan Osorio

“Juan Osorio, que es mi amigo, puede decir lo que quiera y yo estoy feliz. No estoy enojado con él. ¿Por qué? A Juan le tengo un gran cariño; es una persona que aprecio, lo quiero y ha sido muy importante en mi vida. Si uno se enoja con los amigos, no son amigos; esos nada más serían cuates”, explicó.

Con estas palabras, el actor dejó claro que no hay conflictos entre ambos y que no le presta mayor importancia a lo que se diga públicamente sobre él.

En su diálogo con la prensa también dejó entrever su receta para sobrevivir en el medio artístico sin caer en distracciones o polémicas.

“No oigo nada (de lo que dicen de mí). Si quieres no preocuparte, no escuches nada y eso es lo que hago. La única vez lo dije: en este negocio, si uno no se dedica y se va distrayendo, no cumple con el deber de cumplir. Aquí hay que dedicarse a fondo. Si no oigo nada, ¿de qué me preocupo?”, añadió.