Fernanda Meade habló en exclusiva con MundoNow

Relató cómo fue su eliminación en el programa ¿Quién es la Máscara?

Habló de su pasado con Pandora y el cómo priorizó ser mamá Fernanda Meade, una de las integrantes de la icónica banda “Pandora” habló en exclusiva con MundoNow acerca de cómo fue su salida del programa ¿Quién es la Máscara? de Univisión, además de relatar sobre cómo fue madre y la vez que abandonó el grupo. Para los internautas que no estén al tanto, ¿Quién es la Máscara?, trata acerca de varias celebridades que suben a cantar al escenario disfrazados para que no sepan su identidad, donde un grupo de especialistas y jueces tratan de adivinar quién se oculta detrás del disfraz. Fernanda Meade habló de su experiencia en ¿Quién es la Máscara? con MundoNow Fernanda se escondió detrás del personaje de “Dálmata”, el cual era un bello traje color blanco y rojo con una máscara de un perro de esa raza, la integrante de Pandora aseguró que para ella fue un gran reto el subir a cantar de esa manera y se encariñó mucho con el personaje. “Dije, no sé si quiero, porque soy miedosa, tuve ataques de ansiedad, pero me dije a mí misma ‘sí puedo’, mis hijas, mi marido me alentaron, hay que llegar con la palabra ‘confianza’ tatuada en todo tu cuerpo, me probé el traje y me enamoré del personaje de Dálmata, dormía pensando en cómo hablar, si ladraba o no, por lo que tú misma vas trazando tu camino”.

Fernanda Meade aseguró a MundoNow que fue un gran reto estar en el programa La carismática Fernanda Meade dijo que fue un verdadero reto el haber participado en el programa, más cuando tuvo que interpretar la canción “Running Up That Hill” la cual aparece en la serie de Stranger Things, quien aseguró que estuvo practique y practique para lograr un buen resultado. “Me preguntaron qué quería cantar pero les dije ‘pónganme el reto que quieran’, me aparecen con esta canción del inglés y yo nunca o rara vez canto en inglés, y ahí me tienes ensaye y ensaye en el avión con mis audífonos, la pronunciación que no la tengo mal pero no es algo habitual y pues dije ‘otro reto, esto es otro reto’, y sí pude, se dieron las cosas y sí pude completamente”.

La cantante habló acerca de su separación con Pandora La celebridad fue cuestionada acerca de si en algún momento hubo arrepentimiento sobre haberse salido de la icónica agrupación Pandora, sin embargo, Fernanda aseguró que no hubo arrepentimiento y habló de su vida personal y las decisiones que tomó. “No hubo arrepentimiento, te lo digo francamente, antes de por lo que me salí fue para hacer mi carrera de solista, misma que abandoné muy pronto porque además me casé, fui mamá y justo me llaman las Pandoras y me dije ‘¿cómo le voy a hacer?’, y ya viste que sí se puede, me pude organizar, estuve con mis hijas porque son mi prioridad y supe administrarlo bastante bien”.

El padre de Fernanda tuvo miedo cuando se metió a la industria musical Se le preguntó a la integrante de Pandora sobre el miedo que tuvo su fallecido padre a la hora de entrar en el mundo de la música, por lo que sinceró y dijo que en ningún momento ha fomentado o ha consumido ningún tipo de droga. “No tendría porqué negártelo, te lo prometo de todo corazón que jamás jamás he tenido una mala experiencia u ofrecimiento incómodo relacionado con las drogas, no las he visto en el ambiente artístico y en otro lado, la marihuana es cosa de todos los días, yo no tengo ese vicio, mi papá tenía miedo porque tenía mala fama el ambiente artístico, no tengo idea porque yo no viví esa era en la que vivió mi papá en el ambiente artístico”, señaló la carismática Fernanda Meade.

