Se dice que luego de que su hermano, de nombre Carlos Iván, muriera hace varios años, el cineasta cayó en una profunda depresión. Una persona que se encargaba de llevarle alimentos, así como de pagarle su pensión, confirma este hecho, además de que desde el pasado martes 3 de enero no sabía nada de él. Paz a su alma (Archivado como: Tras varios días de no saberse de él, encuentran muerto a director de cine Felipe DeGregori).

“Desde ese día no he podido sentir nada”

A propósito de la trágica muerte del cineasta Felipe DeGregori, en el portal de El comercio se retomó una declaración que hizo en el documental de su película Todos somos estrellas, el cual salió en 2017: “Desde ese día no he podido sentir nada. No he podido llorar”, dijo luego de que su hermano Carlos Iván muriera en 2011.

“Felipe era una persona llena de claroscuros, de zonas grises. Por un lado era naturalmente bondadoso, dulce, pero también tenía un lado muy autodestructivo”, dijo Patricia Wiesse, quien dirigió este documental: “En una escena del documental él llega a decirme que si se moría, probablemente pasarían dos o tres días y nadie se daría cuenta. De alguna manera, él ya sabía adonde lo conducía la vida. Por eso su muerte me da muchísima pena, pero en cierta forma no me sorprende”.