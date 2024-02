Felicidad Aveleyra está de luto por muerte en su familia

«La que hizo magia a mis espaldas para que yo fuera madre, la segunda madre de no sé cuántas y cuántos», destacó en el post.

«La vida nunca más será la misma. Se me fue mi maestra, mi dadora de vida, mi ejemplo de fortaleza, la comentarista cómica más atinada», declaró.

FELICIDAD AVELEYRA ESTÁ DE LUTO

Aveleyra, destacó la profunda tristeza que influye en su alma debido a la tragedia que ocurre y detalló que tiene el alma «rota».

«Se me vació el alma, se me escapó el aliento, se me machucó casi mortalmente el corazón», destacó la presentadora de televisión.

Al igual, Felicidad no dudó en comentar las características que tenía su madre y reveló que su pérdida es un proceso de llevar.

«Era tan fuerte su energía, su poder de presencia que infantilmente nunca quise aceptar que ella era mortal como los demás», destacó.