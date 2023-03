Casi la mitad de ese dinero, 143.000 millones, se canalizaron a las sociedades controladoras de dos grandes bancos que colapsaron en la última semana —Silicon Valley Bank y Signature Bank— lo que desató una alarma generalizada en los mercados financieros.La Fed no identificó los bancos o cuántos de ellos recibieron la otra mitad de los fondos, informó AP.

Ante la falta de liquidez, los bancos han recibido préstamos de la Reserva Federal por alrededor de 300.000 millones de dólares en la última semana, anunció la Fed el jueves, informó la agencia The Associated Press.

El dinero que pidieron prestado se destinará principalmente para pagar a sus depositarios no asegurados, dejando en garantía los bonos propiedad de ambos bancos. La FDIC ha garantizado el reembolso de los préstamos, dijo la Fed e informó AP.

¿Cómo se observan las cifras?

Las cifras brindan un primer vistazo a la magnitud de la asistencia de la Fed al sector financiero debido a la quiebra de ambos bancos durante el pasado fin de semana, detalló AP.

El resto del préstamo fue solicitado por bancos que buscan aumentar su liquidez, posiblemente, al menos en parte, para pagar a los depositarios que intentaron retirar su dinero. Muchos megabancos, como Bank of America, informaron haber recibido recursos de bancos menores desde la insolvencia de los dos bancos, informó The Associated Press. Archivado como: Fed presta dinero bancos